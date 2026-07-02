“الجيومكانية” تعزز ريادة المملكة بشهادتي آيزو لإدارتي المعرفة والابتكار

حققت الهيئة العامة للمساحة والمعلومات الجيومكانية إنجازًا مؤسسيًا جديدًا بحصولها على شهادتي الاعتماد الدوليتين ISO 30401:2018 لنظام إدارة المعرفة، وISO 56001:2024 لنظام إدارة الابتكار، في خطوةٍ تعكس تعزيز توظيف المعرفة المتخصصة وتطوير حلول جيومكانية مبتكرة لدعم التنمية الاقتصادية ورفع كفاءة الأداء المؤسسي.

وتأتي شهادة ISO 30401:2018 تأكيدًا على تطبيق الهيئة إطارًا مؤسسيًا متكاملًا لإدارة المعرفة، يشمل توثيق الخبرات، والمحافظة على المعرفة التخصصية، وتبادلها، واستثمارها، بما يدعم استدامة القدرات الوطنية، ويرفع كفاءة تطوير الخدمات والمنتجات الجيومكانية.

كما تعزز شهادة ISO 56001:2024 تطبيق الهيئة لمنظومة مؤسسية لإدارة الابتكار، تسهم في تحويل الأفكار والفرص إلى مبادرات وحلول عملية، وتدعم توظيف التقنيات الناشئة والذكاء الاصطناعي والتحليلات الجيومكانية، بما يرفع جودة الخدمات ويعزز كفاءة الأداء.

ويجسد التكامل بين إدارة المعرفة وإدارة الابتكار توجه الهيئة نحو تعظيم القيمة الوطنية للبيانات والمعلومات الجيومكانية، وتوسيع الاستفادة منها في التحليل والتنبؤ ودعم اتخاذ القرار وتطوير الحلول الجيومكانية الذكية.

يذكر أن المملكة -ممثلةً بالهيئة العامة للمساحة والمعلومات الجيومكانية- تتبوأ مكانةً متقدمة في طليعة نظيراتها من الدول الأخرى في مجال المساحة والمعلومات الجيومكانية على المستويين الإقليمي والعالمي، وهو ما هيأها لتتصدّر دول المنطقة العربية، وتحلّ في المرتبة السادسة على مستوى دول مجموعة العشرين (G20)، والتاسعة عالميًا؛ في مؤشر جاهزية البنية التحتية للمعرفة الجيومكانية (GKI) لعام 2025م، إذ تأتي شهادتا إدارتي المعرفة والابتكار تأكيدًا على ريادة المملكة الدولية وتعزيزًا لتنافسيتها العالمية وامتدادًا لما حققته -بفضل الله ثم بدعم القيادة الرشيدة- من تقدمٍ متسارع في المؤشرات الجيومكانية العالمية، وحصدٍ متتالي للجوائز والشهادات الدولية المتخصصة.