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السعودية

الجيومكانية تنفذ مبادرة وطنية لجمع وتصنيف أكثر من 300 ألف نقطة اهتمام في

الخميس ١٦ يوليو ٢٠٢٦ الساعة ١٠:٠٦ مساءً
الجيومكانية تنفذ مبادرة وطنية لجمع وتصنيف أكثر من 300 ألف نقطة اهتمام في
المواطن - فريق التحرير

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نفذت الهيئة العامة للمساحة والمعلومات الجيومكانية مبادرة وطنية لجمع وتصنيف بيانات نقاط الاهتمام (POI) في مدينة الرياض وتحديثها وفق أفضل الممارسات العالمية؛ بهدف تحديث قاعدة البيانات الجيومكانية الوطنية الموحدة، ورفع مستوى اكتمالها وموثوقيتها، بما يدعم أعمال التخطيط وصناعة القرار الذكي المستند إلى بيانات جيومكانية دقيقة ومحدثة.
وتُعد نقاط الاهتمام (POI) مواقع ذات قيمة وظيفية وخدمية، وتشمل إلى جانب الموقع المكاني بيانات وصفية وتصنيفات تفصيلية توضح طبيعة الموقع وخصائصه وفق هيكل تصنيفي معتمد، استنادًا إلى أفضل الممارسات العالمية في بناء وتصنيف البيانات الجيومكانية.
ويعتمد المشروع على التحقق الميداني من المواقع والبيانات المرتبطة بها، مع توظيف التقنيات الحديثة في استضافة البيانات وإدارتها عبر منصة تفاعلية تتيح متابعة الأعمال واستعراض المخرجات؛ بما يسهم في رفع دقة البيانات الجيومكانية وتحديثها، وتعزيز تكاملها مع بيانات الجهات ذات العلاقة.
وشملت أعمال المبادرة حتى الآن جمع وتصنيف أكثر من 100 ألف نقطة اهتمام، تمثل نحو 35% من مساحة مدينة الرياض، مع استمرار أعمال الجمع والتحديث للوصول إلى أكثر من 300 ألف نقطة اهتمام تغطي المدينة، وتشمل قطاعات رئيسة، من أبرزها: التعليم، والصحة، والضيافة، والبنية التحتية، والسياحة، والنقل، وعوامل الجذب، والرياضة والترفيه، والتجارة.
وتسهم بيانات نقاط الاهتمام في دعم التحليل الجيومكاني، وتطبيقات الذكاء الاصطناعي والذكاء الجيومكاني، وتحسين نتائج البحث في الخرائط والمنصات الرقمية، إلى جانب تعزيز الاستفادة منها في المشروعات الوطنية وأعمال التخطيط الحضري والتنموي.
ويأتي تنفيذ المبادرة في إطار المهام المناطة بالهيئة بموجب تنظيمها، التي تشمل تطوير البنية التحتية الجيومكانية الوطنية، وتوفير البيانات والمنتجات والخدمات والتطبيقات المرتبطة بالقطاع؛ بما يعزز جودة البيانات الجيومكانية الوطنية وموثوقيتها وتكاملها، ويدعم توظيفها في التخطيط وصناعة القرار وتنفيذ المشروعات التنموية.

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