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السعودية

الحج والعمرة: حافظات زمزم للشرب فقط وليست للوضوء أو تعبئة القوارير

الأربعاء ٢٢ يوليو ٢٠٢٦ الساعة ٩:٥١ صباحاً
الحج والعمرة: حافظات زمزم للشرب فقط وليست للوضوء أو تعبئة القوارير
المواطن - فريق التحرير

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حثّت وزارة الحج والعمرة المعتمرين والزوار على الالتزام بالاستخدام الصحيح لحافظات ماء زمزم داخل المسجد الحرام والمسجد النبوي، مؤكدة أن هذه الحافظات خُصصت للشرب فقط، وعدم استخدامها في الوضوء أو تعبئة القوارير.

وأوضحت الوزارة، عبر رسالة توعوية نشرتها ضمن حملتها الإلكترونية #جاي_للعمرة؟، أن الالتزام بالإرشادات الخاصة باستخدام حافظات زمزم يسهم في الحفاظ على انسيابية تقديم الخدمة، ويضمن استفادة جميع ضيوف الرحمن منها، خاصة في المواقع التي تشهد كثافة عالية من المصلين والمعتمرين.

وأكدت أن المحافظة على مرافق وخدمات زمزم تمثل سلوكًا حضاريًا يعكس وعي الزوار والمعتمرين، وتسهم في رفع كفاءة تنظيم الخدمات وتوفير المياه للجميع بسهولة ويسر.

 

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