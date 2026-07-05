الحسك الأرضي.. نبات فطري يتكيف مع البيئة الصحراوية في الشمالية

تزخر منطقة الحدود الشمالية بتنوع نباتي صحراوي يعكس ثراء بيئاتها الطبيعية، ويُعد الحسك الأرضي من النباتات الفطرية التي تنتشر في عدد من المواقع الصحراوية والسهلية، ويُسهم في تعزيز التنوع النباتي بفضل قدرته على التكيف مع الظروف البيئية القاسية.

ويُعرف الحسك الأرضي علميًا باسم (Tribulus terrestris)، وهو نبات مزهر حولي يتبع الفصيلة القديسية، وينمو زاحفًا على سطح الأرض، وتغطي الشعيرات الدقيقة أفرعه، فيما تتميز أوراقه بأنها متقابلة ريشية مركبة، وتظهر أزهاره منفردة في آباط الأوراق، بينما تتكون ثماره من أجزاء خشبية شوكية تساعد على انتشار بذوره في البيئات الصحراوية.

ويحمل النبات عددًا من الأسماء المتداولة في مناطق مختلفة، من أبرزها: دقن العجوز، والحسك، والقطب، والقطرب، والخلال، وضرس العجوز، ودقن الشيخ، وهي مسميات تعكس حضوره في الموروث النباتي والبيئات المحلية.

ويُعد الحسك الأرضي من النباتات التي تنمو في الأراضي الرملية والحصوية والمناطق المفتوحة، ويظهر عادةً بعد هطول الأمطار، مستفيدًا من قدرته العالية على تحمل الجفاف وارتفاع درجات الحرارة، مما يجعله من الأنواع النباتية الملائمة للبيئات الصحراوية.

ويؤدي الحسك الأرضي دورًا في إثراء الغطاء النباتي الطبيعي، والمحافظة على التنوع الحيوي في البيئات الصحراوية، كما يُسهم وجوده، إلى جانب الأنواع الفطرية الأخرى في دعم استقرار النظم البيئية، ويعكس ما تتميز به منطقة الحدود الشمالية من تنوع نباتي قادر على التكيف مع طبيعتها الصحراوية.