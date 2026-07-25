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الحكومة البريطانية تدعو فيفا إلى التحقيق مع المنتخب الأرجنتيني

السبت ٢٥ يوليو ٢٠٢٦ الساعة ٥:٠٥ مساءً
الحكومة البريطانية تدعو فيفا إلى التحقيق مع المنتخب الأرجنتيني
المواطن - فريق التحرير

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دعت الحكومة البريطانية الاتحاد الدولي لكرة القدم (فيفا)، إلى التحقيق مع المنتخب الأرجنتيني بعد أن ظهر لاعبوه وهم يحملون لافتة تؤكد السيادة على جزر فوكلاند المتنازع عليها.

وتغلب المنتخب الأرجنتيني على نظيره الإنجليزي 2 / 1 في الدور قبل النهائي مساء أمس الأربعاء في أتلانتا.

وخلال احتفالات ما بعد المباراة، رفع لاعبو المنتخب الأرجنتيني لافتة قدمها لهم مشجعون من المدرجات، كتب عليها :”لاس مالفيناس أرجنتينية”. وتطلق الأرجنتين اسم “جزر مالفيناس” على جزر فوكلاند.

وقد يواجه المنتخب الأرجنتيني إجراءات تأديبية من جانب الاتحاد الدولي لكرة القدم بسبب انتهاك القواعد التي تحظر عرض الرسائل السياسية داخل الملعب.

وقال وزير الأعمال البريطاني بيتر كايل إن تصرف اللاعبين كان “غير مناسب على الإطلاق”.

وأضاف كايل في تصريحات لهيئة الإذاعة البريطانية (بي بي سي) :”يجب أن تكون السياسة منفصلة عن كرة القدم. في الواقع، كأس العالم يقوم أحد مبادئه الأساسية على أن السياسة يجب أن تبقى منفصلة عن كرة القدم”.

وتابع :”هذا الأمر أصبح الآن من اختصاص فيفا، وأتوقع أن يجري الاتحاد الدولي تحقيقه بشكل شامل”.

وتزداد حدة المنافسة الرياضية بين البلدين بسبب التوترات السياسية المتعلقة بالأرخبيل الواقع في جنوب المحيط الأطلسي، وهو إقليم بريطاني ما وراء البحار يبلغ عدد سكانه نحو 3500 شخص، ويقع على بعد حوالي 8 آلاف ميل (13 ألف كيلومتر) من المملكة المتحدة، و300 ميل (480 كيلومترا) من الأرجنتين.

وتؤكد الأرجنتين أن الجزر انتزعت منها بشكل غير قانوني في عام 1833، بينما تقول بريطانيا إن مطالبتها الإقليمية تعود إلى عام 1765، وقد أرسلت سفينة حربية إلى الجزر عام 1833 لطرد القوات الأرجنتينية التي حاولت فرض سيادتها على المنطقة.

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