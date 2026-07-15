الخارجية الروسية: القوة الدولية المزمع نشرها في أوكرانيا تهديد وهدف مشروع لنا

قالت المتحدثة باسم ​وزارة الخارجية الروسية ‌ماريا زاخاروفا، اليوم الأربعاء، إن موسكو ​ترفض نشر حلفاء ​كييف قوة متعددة ⁠الجنسيات في أوكرانيا ​في حال التوصل ​إلى اتفاق سلام.

وأضافت أن روسيا ستعد قوة ​من هذا ​القبيل تهديدا مباشرا وهدفا عسكريا ‌مشروعا ⁠لها، وفقاً لوكالة رويترز.

وجاءت تصريحات زاخاروفا بعدما جددت الدول الغربية الأعضاء ​في “تحالف ​الراغبين” ⁠الداعم لأوكرانيا، هذا الأسبوع، ​تأكيد التزامها ​بنشر ⁠مثل هذه القوة عقب التوصل إلى ⁠وقف ​للأعمال ​القتالية