الخارجية الروسية: القوة الدولية المزمع نشرها في أوكرانيا تهديد وهدف مشروع لنا

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قالت المتحدثة باسم وزارة الخارجية الروسية ماريا زاخاروفا، اليوم الأربعاء، إن موسكو ترفض نشر حلفاء كييف قوة متعددة الجنسيات في أوكرانيا في حال التوصل إلى اتفاق سلام.
وأضافت أن روسيا ستعد قوة من هذا القبيل تهديدا مباشرا وهدفا عسكريا مشروعا لها، وفقاً لوكالة رويترز.
وجاءت تصريحات زاخاروفا بعدما جددت الدول الغربية الأعضاء في “تحالف الراغبين” الداعم لأوكرانيا، هذا الأسبوع، تأكيد التزامها بنشر مثل هذه القوة عقب التوصل إلى وقف للأعمال القتالية