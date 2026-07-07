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الخارجية القطرية تستدعي نائب السفير الإيراني وتسلمه مذكرة احتجاج

الثلاثاء ٧ يوليو ٢٠٢٦ الساعة ٩:٥١ مساءً
الخارجية القطرية تستدعي نائب السفير الإيراني وتسلمه مذكرة احتجاج
المواطن - فريق التحرير

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استدعت وزارة الخارجية القطرية، اليوم الثلاثاء، نائب السفير الإيراني، الثلاثاء، وسلّمته مذكرة احتجاج على استهداف الناقلة القطرية “الركيات”.

وطالبت قطر، إيران بالوقف الفوري لأي ممارسات تمس أمن المنطقة، والكف عن تعريض أمن الملاحة الدولية وإمدادات الطاقة العالمية للخطر، وفقا لقناة “الشرق” الإخبارية.

وفي وقت سابق، قال المتحدث باسم وزارة الخارجية القطرية ماجد الأنصاري إن استهداف الناقلة القطرية “الركيات” أثناء عبورها قرب مضيق هرمز يُعد اعتداءً مرفوضا على أمن وسلامة الملاحة الدولية، وأمن إمدادات الطاقة العالمية، وانتهاكا جسيما وصريحا لأحكام القانون الدولي، ولا سيما القواعد التي تكفل حرية الملاحة البحرية والعبور الآمن في الممرات الدولية.

وطالب الأنصاري، إيران بـ”الوقف الفوري لكل الممارسات التي تمس أمن المنطقة أو تهدد سلامة الملاحة الدولية، والكف عن تعريض إمدادات الطاقة العالمية ومقدرات دول المنطقة للخطر خدمةً لحسابات ضيقة”.

وحمل المتحدث باسم الخارجية القطرية إيران “المسئولية القانونية الكاملة عن هذا الاعتداء وما قد يترتب عليه من أضرار وتداعيات”.

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