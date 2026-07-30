الخدمات الصحية بوزارة الدفاع تُجري أول عملية جراحية روبوتية عن بُعد

أجرت الخدمات الصحية بوزارة الدفاع أول عملية جراحية روبوتية عن بُعد (Tele-Surgery) بين منشأتين صحيتين تابعتين لها، في إنجاز طبي وتقني نوعي يعكس جاهزية بنيتها الرقمية لتوظيف أحدث التقنيات الطبية في تقديم الرعاية الصحية التخصصية بكفاءة عالية، بما يتجاوز القيود الجغرافية.

وأُجريت العملية لمريض خضع لتدخل جراحي في الحالب الأيمن للكلية اليمنى باستخدام تقنية الجراحة الروبوتية، وتكللت بالنجاح، فيما يخضع المريض حاليًا للمتابعة الطبية، وحالته الصحية مستقرة.

ونُفذت العملية عبر ربط غرفة العمليات في مدينة الأمير سلطان الطبية العسكرية بالرياض بغرفة العمليات في مجمع الملك فهد الطبي العسكري بالظهران، باستخدام منظومة جراحة روبوتية متقدمة مدعومة بشبكة اتصال رقمية عالية الاعتمادية، مكّنت الجرّاح من إجراء التدخل الجراحي عن بُعد بدقة وكفاءة، وفق أعلى معايير السلامة والجودة، فيما تولى الفريق الطبي الموجود مع المريض تنفيذ الإجراءات المساندة داخل غرفة العمليات.

ويُعد هذا الإنجاز الأول من نوعه على مستوى الخدمات الصحية بوزارة الدفاع، ويجسد ما تشهده من تطور في توظيف تقنيات الجراحة الروبوتية والقدرات الرقمية، بما يسهم في توسيع نطاق الاستفادة من الخبرات التخصصية، والارتقاء بجودة الخدمات الصحية وكفاءتها، دون الحاجة إلى انتقال المريض أو الفريق الجراحي متى ما كانت الحالة الطبية ملائمة لذلك.

ويمثل هذا الإنجاز بداية مرحلة جديدة تستهدف التوسع في تطبيق الجراحة الروبوتية عن بُعد، بما يتيح مستقبلًا إيصال الرعاية الصحية التخصصية إلى المنشآت الصحية في المناطق الطرفية والنائية، ويعزز وصول الخبرات الطبية إلى المستفيدين في مختلف مناطق المملكة.

ويأتي هذا الإنجاز ثمرةً للتكامل بين الخدمات الصحية بوزارة الدفاع والهيئة العامة للغذاء والدواء، إذ أسهم منح الهيئة الإذن بتسويق الروبوت في إتاحة استخدامه داخل المملكة، بما يعكس أهمية التكامل المؤسسي في تبني التقنيات الطبية المتقدمة وتعزيز التحول الرقمي في القطاع الصحي، انسجامًا مع مستهدفات برنامج تحول القطاع الصحي ورؤية السعودية 2030.