الخزانة الأمريكية: إلغاء الترخيص العام بالسماح ببيع النفط الإيراني

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أعلنت وزارة الخزانة الأمريكية، إلغاء الترخيص العام الذي كان يسمح ببيع النفط الإيراني.
كانت وزارة الخزانة، قد أصدرت الشهر الماضي ترخيصا لمدة 60 يوما يرفع العقوبات على النفط الإيراني ضمن اتفاق مؤقت لإنهاء القتال بين الدولتين.
ولم يجب مسئولو الخزانة على الفور على استعلام وكالة “أسوشيتد برس” عن سبب إلغاء الترخيص.
وجاء الإلغاء بعد ساعات من إعلان الجيش البريطاني أن ثلاث ناقلات تم استهدافها بمقذوفات في مضيق هرمز، وكانت هذه أحدث هجمات تستهدف سفنا تبحر عبر المضيق.