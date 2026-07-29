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الخزانة الأمريكية: عقوبات جديدة على شبكة إيرانية تستغل الملاحة في مضيق هرمز

الأربعاء ٢٩ يوليو ٢٠٢٦ الساعة ٧:٣٧ مساءً
الخزانة الأمريكية: عقوبات جديدة على شبكة إيرانية تستغل الملاحة في مضيق هرمز
المواطن - فريق التحرير

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فرضت وزارة الخزانة الأمريكية اليوم عقوبات إضافية على شركتين تؤديان دورًا محوريًا في مخطط إيراني يستهدف السفن العابرة لمضيق هرمز؛ بهدف منع طهران من استغلال الممر المائي مصدرًا للإيرادات وتمويل اقتصادها.

وأوضحت الوزارة أن الشركتين تسهمان في إجبار السفن التجارية على شراء خدمات تأمين بحري مقابل السماح لها بالعبور الآمن عبر المضيق، مشيرةً إلى أن العائدات الناتجة عن هذا النشاط تُستخدم في دعم الحرس الثوري الإيراني.

وأكدت أنها لن تسمح لإيران باتخاذ التجارة العالمية رهينة، أو استغلال حركة الشحن الدولي لتمويل أنشطة الحرس الثوري، مشددةً على مواصلة استهداف الجهات المشاركة في هذه الممارسات وتعطيل مصادر إيراداتها.

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