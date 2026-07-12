“الخطوط السعودية” تتصدر مؤشرات الانضباط التشغيلي عالميًّا خلال يونيو 2026

حققت مجموعة السعودية إنجازًا جديدًا يعكس كفاءة منظومتها التشغيلية وتكامل أعمالها، إذ تصدرت الخطوط السعودية قائمة شركات الطيران عالميًّا في انضباط مواعيد الرحلات، فيما تصدرت طيران أديل قائمة شركات الطيران في منطقة الشرق الأوسط وأفريقيا، وذلك وفق تقرير منصة Cirium المتخصصة في رصد وتحليل أداء شركات الطيران عن شهر يونيو 2026.

وجاء هذا الإنجاز في واحد من أكثر أشهُر العام كثافةً في العمليات التشغيلية، إذ شهد شهر يونيو ذروة مرحلة عودة ضيوف الرحمن إلى بلدانهم بعد إتمام مناسك الحج إلى جانب بداية إجازة موسم الصيف، وسجلت “السعودية” معدل وصول في الوقت المحدد بلغ 92.38%، فيما بلغت نسبة مغادرة الرحلات في الوقت المحدد 93.02%، وذلك عبر 13,350 رحلة.

وسيّرت طيران أديل خلال الفترة نفسها 5,150 رحلة؛ وبلغ معدل الوصول في الوقت المحدد 95.42%، وحقق معدل المغادرة في الوقت المحدد نسبة 96.63%.

ويعكس هذا الأداء المتميز منظومة تشغيلية متكاملة ارتكزت على كفاءة منسوبي مجموعة السعودية، وتكامل أداء مختلف قطاعاتها، إلى جانب التناغم مع منظومة شركاء قطاع الطيران، الأمر الذي أسهم في إدارة الحركة التشغيلية بكفاءة عالية، والمحافظة على انضباط الرحلات رغم كثافة العمليات.

ودعمت الأنظمة الرقمية المتقدمة المعززة بتقنيات الذكاء الاصطناعي كفاءة العمليات التشغيلية، بتعزيز دقة التخطيط والتنبؤ، ودعم اتخاذ القرار في الوقت الفعلي، بما أسهم في رفع مستويات الانضباط التشغيلي، وتعزيز مرونة العمليات، وتحقيق أعلى مستويات الكفاءة للرحلات المجدولة والإضافية.

وأشار المدير العام لمجموعة السعودية المهندس إبراهيم بن عبدالرحمن العُمر إلى أن مواصلة تميز الأداء التشغيلي يعكس حجم الجهود المبذولة من منسوبي المجموعة في مرحلتي التخطيط والتنفيذ، ولا سيما مع تداخل المواسم وتعدد التحديات في قطاع الطيران، موضحًا مواصلة العمل على تطوير القدرات التشغيلية بما يدعم المساهمة في تحقيق مستهدفات برنامج الطيران، ويرسخ مكانة المملكة العربية السعودية مركزًا عالميًّا رائدًا في صناعة النقل الجوي.