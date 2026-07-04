الخطوط السعودية تنفي تسليم طائرات مملوكة لها لجهة خاضعة للعقوبات

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نفت الخطوط الجوية السعودية، اليوم السبت، تسليم طائرات كانت مملوكة لها إلى إحدى الكيانات الخاضعة للعقوبات، مؤكدة أنها باعت الطائرات المشار إليها إلى شركة أخرى مسجلة خارج المملكة عام 2023، وأن أي صلة تشغيلية أو تجارية لها بها انقطعت منذ ذلك الحين.
وقالت الشركة، في بيان لها، إنها “تابعت ما تم تداوله في وسائل الإعلام ومنصات التواصل الاجتماعي بشأن الادعاءات بتسليم طائرات من طراز بوينج 777-200 كانت مملوكة لها إلى أحد الجهات الخاضعة للعقوبات”.
وأضافت أنها “سبق أن باعت تلك الطائرات بتاريخ 7 يونيو 2023 إلى شركة أخرى مسجلة خارج المملكة، وفق الأطر التجارية والقانونية المتبعة في مثل هذه الحالات”.
وأكدت الشركة، أن “أي صلة تشغيلية أو تجارية لها بالطائرات المذكورة انقطعت منذ تاريخ البيع”.