Icon

الخطوط السعودية تنفي تسليم طائرات مملوكة لها لجهة خاضعة للعقوبات Icon كولومبيا تتغلب على غانا وتتأهل إلى دور الـ16 في كأس العالم Icon الأرجنتين تعبر الرأس الأخضر في مباراة مثيرة وتتأهل إلى دور الـ16 Icon طقس السبت.. أمطار رعدية ورياح نشطة على عدة مناطق Icon التحالف: تصريحات الحوثيين ضد المملكة محاولة لصرف الأنظار والهروب من انتهاكاتها ضد الشعب اليمني Icon مصر تفوز على أستراليا وتتأهل لدور الـ16 من كأس العالم Icon #يهمك_تعرف | حالات إلغاء التجديد التلقائي لعقود الإيجار في الرياض Icon الأرجنتين تواجه الرأس الأخضر وكولومبيا تلتقي غانا غدًا في ختام دور الـ(32) لمونديال 2026 Icon اللومي الحساوي موروث زراعي ينتجه مزارعو الأحساء ويغذي الأسواق بالمنطقة Icon الملك سلمان وولي العهد يهنئان كيكو صوفيا هيغوتشي Icon

مرخصة من وزارة الاعلام

السعودية

حصاد اليوم

العالم

أخبار أمنية

السوق

منوعات

حساب المواطن

الرياضة

الرياضة العالمية

جولة ولي العهد

تكنولوجيا

تقارير

وظائف

السياحة والسفر

المجتمع

السعودية
تم بيعها لشركة أخرى مسجلة خارج المملكة عام 2023

الخطوط السعودية تنفي تسليم طائرات مملوكة لها لجهة خاضعة للعقوبات

السبت ٤ يوليو ٢٠٢٦ الساعة ١٠:٥٩ صباحاً
الخطوط السعودية تنفي تسليم طائرات مملوكة لها لجهة خاضعة للعقوبات
المواطن - فريق التحرير

مواضيع ذات علاقة

نفت الخطوط الجوية السعودية، اليوم السبت، تسليم طائرات كانت مملوكة لها إلى إحدى الكيانات الخاضعة للعقوبات، مؤكدة أنها باعت الطائرات المشار إليها إلى شركة أخرى مسجلة خارج المملكة عام 2023، وأن أي صلة تشغيلية أو تجارية لها بها انقطعت منذ ذلك الحين.

وقالت الشركة، في بيان لها، إنها “تابعت ما تم تداوله في وسائل الإعلام ومنصات التواصل الاجتماعي بشأن الادعاءات بتسليم طائرات من طراز بوينج 777-200 كانت مملوكة لها إلى أحد الجهات الخاضعة للعقوبات”.

وأضافت أنها “سبق أن باعت تلك الطائرات بتاريخ 7 يونيو 2023 إلى شركة أخرى مسجلة خارج المملكة، وفق الأطر التجارية والقانونية المتبعة في مثل هذه الحالات”.

وأكدت الشركة، أن “أي صلة تشغيلية أو تجارية لها بالطائرات المذكورة انقطعت منذ تاريخ البيع”.

Al Mouwaten تابعوا آخر أخبار صحيفة المواطن على Google news
Al Mouwaten تابعوا قناة المواطن على واتساب
تعليقك على الخبر
لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني | الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *
التعليق
الاسم
البريد الإلكتروني

إقرأ المزيد