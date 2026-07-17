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الداخلية القطرية: إصابة طفل إثر سقوط شظايا ناتجة عن عمليات الاعتراض

الجمعة ١٧ يوليو ٢٠٢٦ الساعة ١١:٢٣ صباحاً
الداخلية القطرية: إصابة طفل إثر سقوط شظايا ناتجة عن عمليات الاعتراض
المواطن - واس

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أعلنت وزارة الداخلية بدولة قطر عن إصابة طفل إثر سقوط شظايا ناتجة عن عمليات الاعتراض، حيث يتلقى الرعاية الطبية اللازمة.
وأوضحت الوزارة في بيان لها اليوم- وفق ما نشرته وكالة الأنباء القطرية- أنه في إطار المتابعة المستمرة للمستجدات الميدانية، فإن الجهات الأمنية وفرق الدفاع المدني، باشرت إجراءاتها وفق خطط الاستجابة المعتمدة إثر الاعتداء الإيراني الذي استهدف الدولة صباح اليوم.
وأضافت في البيان أنه استنادًا إلى البلاغات الواردة والنتائج الميدانية، فقد تأكد تسجيل إصابة لطفل إثر سقوط شظايا ناتجة عن عمليات الاعتراض، حيث يتلقى الرعاية الطبية اللازمة.
وشددت الداخلية القطرية على ضرورة استقاء المعلومات من المصادر الرسمية فقط، والامتناع عن تداول الشائعات أو نشر أي معلومات أو صور أو مقاطع غير موثوق بها.

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