الداخلية تطبق إصدار وتجديد الإقامة للعمالة المنزلية ومن في حكمها بمدد تبدأ من ثلاثة أشهر

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بدأت وزارة الداخلية ممثلةً بالمديرية العامة للجوازات، بالتعاون مع وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية ممثلةً بالمنصة الوطنية الموحدة للاستقدام “مساند” إصدار وتجديد الإقامة للعمالة المنزلية ومن في حكمها بمدد تبدأ من (3) أشهر، بما يتيح لأصحاب العمل سداد رسوم الإقامة عن كل فترة إصدار أو تجديد بشكل ربع سنوي.
ويمنح القرار أصحاب العمل إمكانية تجزئة الرسوم عن المدة المختارة فقط عند إصدار أو تجديد الإقامة لمدة (3) أشهر أو مضاعفاتها، بما يوفر مرونة أكبر في إدارة التزاماتهم، ويلبي احتياجات مختلف شرائح المستفيدين.
ويعكس هذا التوجه استمرار تطوير الخدمات المرتبطة بالإقامة بما يعزز كفاءة الإجراءات، وجودة الخدمات المقدمة، ويوفر حلولًا أكثر مرونة تتناسب مع احتياجات أصحاب العمل والعمالة المنزلية، في إطار مسيرة التحول الرقمي والارتقاء بتجربة المستفيدين.
وزارة الداخلية بالتعاون مع وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية تطبق إصدار وتجديد الإقامة للعمالة المنزلية ومن في حكمها بمدد تبدأ من (3) أشهر.https://t.co/bhXRFkyk52 pic.twitter.com/yvr8O0nf2X
— الجوازات السعودية (@AljawazatKSA) July 19, 2026