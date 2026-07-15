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الدفاعات الجوية الكويتية تتصدى لهجمات طائرات مسيّرة إيرانية

الأربعاء ١٥ يوليو ٢٠٢٦ الساعة ٩:١٠ صباحاً
الدفاعات الجوية الكويتية تتصدى لهجمات طائرات مسيّرة إيرانية
المواطن - واس

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تصدت الدفاعات الجوية الكويتية فجر اليوم الأربعاء، لهجمات بواسطة طائرات مسيّرة إيرانية معادية.
وذكرت رئاسة الأركان العامة للجيش الكويتي في بيانها، أن أصوات الانفجارات إن سُمعت، فهي نتيجة اعتراض منظومات الدفاع الجوي للهجمات المعادية.
وكانت وزارة الدفاع الكويتية أعلنت مساء أمس الثلاثاء، أن القوات المسلحة التابعة لها رصدت صاروخًا باليستيًا وخمسة صواريخ جوالة و33 طائرة مسيرة معادية تم اعتراضها والتعامل معها.

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