الدفاعات الجوية الكويتية تتصدى لهجمات صاروخية ومسيّرات إيرانية

أعلنت رئاسة الأركان العامة للجيش الكويتي اليوم، أن الدفاعات الجوية تتصدى لهجمات صاروخية وطائرات مسيّرة إيرانية، مؤكدة أن أصوات الانفجارات التي قد تُسمع ناتجة عن عمليات اعتراض منظومات الدفاع الجوي.

ودعت رئاسة الأركان، في بيان، المواطنين والمقيمين إلى التقيد بتعليمات الأمن والسلامة الصادرة عن الجهات المختصة، مشيرة إلى أن الدفاعات الجوية قد تعاملت فجر اليوم مع هجمات إيرانية معادية بواسطة طائرات مُسيرة.