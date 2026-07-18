الدفاعات الجوية الكويتية تتصدى لهجمات صاروخية ومسيّرات إيرانية الجيش الأردني: الدفاعات الجوية اعترضت وأسقطت 10 صواريخ إيرانية الملك سلمان وولي العهد يهنئان رئيس الإمارات بذكرى يوم عهد الاتحاد القتل تعزيرًا لأحد الجناة في تبوك لتهريبه أقراص الإمفيتامين المخدر إلى المملكة ضبط 15836 مخالفًا لأنظمة الإقامة والعمل وأمن الحدود خلال أسبوع وظائف شاغرة في شركة البحر الأحمر الدولية بدء مغادرة الدفعة الأولى من ضيوف برنامج خادم الحرمين للعمرة والزيارة الكويت: حريق في إحدى محطات القوى الكهربائية وتقطير المياه عقب هجوم إيراني قائد المنتخب الإسباني: ندخل نهائي كأس العالم بطموح التتويج والثقة بقدرتنا على الفوز طقس السبت.. أمطار رعدية وبرد ورياح نشطة على عدة مناطق
أعلنت رئاسة الأركان العامة للجيش الكويتي اليوم، أن الدفاعات الجوية تتصدى لهجمات صاروخية وطائرات مسيّرة إيرانية، مؤكدة أن أصوات الانفجارات التي قد تُسمع ناتجة عن عمليات اعتراض منظومات الدفاع الجوي.
ودعت رئاسة الأركان، في بيان، المواطنين والمقيمين إلى التقيد بتعليمات الأمن والسلامة الصادرة عن الجهات المختصة، مشيرة إلى أن الدفاعات الجوية قد تعاملت فجر اليوم مع هجمات إيرانية معادية بواسطة طائرات مُسيرة.