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الدفاعات الجوية الكويتية تتصدى لهجمات طائرات مسيرة معادية إيرانية

الإثنين ٢٠ يوليو ٢٠٢٦ الساعة ٩:٤٧ صباحاً
الدفاعات الجوية الكويتية تتصدى لهجمات طائرات مسيرة معادية إيرانية
المواطن - فريق التحرير

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أعلنت رئاسة الأركان العامة للجيش الكويتي اليوم، أن الدفاعات الجوية تصدت لهجمات صاروخية وطائرات مسيرة معادية إثر العدوان الإيراني الآثم.

ونبهت رئاسة الأركان في بيان صحفي نقلته وكالة الأنباء الكويتية (كونا)، بأن أصوات الانفجارات إن سُمعت فهي نتيجة اعتراض منظومات الدفاع الجوي للهجمات المعادية، داعية الجميع إلى التقيد بتعليمات الأمن والسلامة الصادرة عن الجهات المختصة.

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