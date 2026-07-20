الدفاعات الجوية الكويتية تتصدى لهجمات طائرات مسيرة معادية إيرانية

أعلنت رئاسة الأركان العامة للجيش الكويتي اليوم، أن الدفاعات الجوية تصدت لهجمات صاروخية وطائرات مسيرة معادية إثر العدوان الإيراني الآثم.

ونبهت رئاسة الأركان في بيان صحفي نقلته وكالة الأنباء الكويتية (كونا)، بأن أصوات الانفجارات إن سُمعت فهي نتيجة اعتراض منظومات الدفاع الجوي للهجمات المعادية، داعية الجميع إلى التقيد بتعليمات الأمن والسلامة الصادرة عن الجهات المختصة.