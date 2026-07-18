Icon

بالفيديو والصور.. فريق “رقيب” يتوج بالمركز الأول في هاكثون إبداعثون Icon الأمطار الغزيرة تغرق المنازل والطرق في كوريا Icon المنافذ الجمركية تسجل 1131 حالة ضبط خلال أسبوع Icon الكويت تندد بالنهج الإيراني العدواني بعد استهداف منشآت حيوية Icon أوامر إجلاء للسكان بسبب العواصف والأمطار في بولندا Icon وزارة الحج والعمرة: ارتفاع عدد القادمين بتأشيرات العمرة 22.5%  Icon الخطوط الجوية الكويتية تعيد جدولة رحلاتها بعد تعليق حركة الطيران بمطار الكويت الدولي Icon الدفاعات الجوية الكويتية تتصدى لهجمات صاروخية ومسيّرات إيرانية Icon الجيش الأردني: الدفاعات الجوية اعترضت وأسقطت 10 صواريخ إيرانية Icon الملك سلمان وولي العهد يهنئان رئيس الإمارات بذكرى يوم عهد الاتحاد Icon

مرخصة من وزارة الاعلام

السعودية

حصاد اليوم

العالم

أخبار أمنية

السوق

منوعات

حساب المواطن

الرياضة

الرياضة العالمية

جولة ولي العهد

تكنولوجيا

تقارير

وظائف

السياحة والسفر

المجتمع

العالم

الدفاعات الجوية الكويتية تعترض صواريخ وطائرات مسيّرة معادية داخل المجال الجوي

السبت ١٨ يوليو ٢٠٢٦ الساعة ٥:١٦ مساءً
الدفاعات الجوية الكويتية تعترض صواريخ وطائرات مسيّرة معادية داخل المجال الجوي
المواطن - فريق التحرير

مواضيع ذات علاقة

أعلنت وزارة الدفاع الكويتية أن القوات المسلحة رصدت، منذ فجر اليوم، صواريخ باليستية وطائرات مسيّرة معادية داخل المجال الجوي الكويتي، وجرى اعتراضها والتعامل معها.
وأوضح المتحدث بوزارة الدفاع الكويتية، العقيد الركن سعود عبدالعزيز العطوان -في تصريح نشرته وكالة الأنباء الكويتية- أن الهجمات استهدفت عددًا من المنشآت العسكرية والأمنية، إلى جانب منشآت حيوية ومدنية، مما أدى إلى اندلاع حرائق ووقوع أضرار مادية في عدد من المرافق والمنشآت، من بينها منشآت تابعة لقطاعي النفط والكهرباء والماء.
وأفاد بإصابة عدد من رجال قوة الإطفاء العام والعاملين في القطاع النفطي خلال مباشرتهم عمليات المكافحة والإصلاح، مشيرةً إلى أن حالاتهم مستقرة.
وأشار إلى أن عمليات الاعتراض أسفرت عن سقوط شظايا في عدد من المواقع والمناطق السكنية، نتجت عنها أضرار مادية دون تسجيل إصابات بشرية.

Al Mouwaten تابعوا آخر أخبار صحيفة المواطن على Google news
Al Mouwaten تابعوا قناة المواطن على واتساب
تعليقك على الخبر
لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني | الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *
التعليق
الاسم
البريد الإلكتروني

إقرأ المزيد