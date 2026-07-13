الدفاعات الكويتية تتصدى لأهداف جوية معادية طقس الاثنين.. أجواء حارة وهطول أمطار ورياح نشطة بعدة مناطق فيلادلفيا تُعلن حالة الطوارئ إثر انفجارات هوائية عنيفة خلّفت أضرارًا مادية ضيوف برنامج خادم الحرمين: خدمات استثنائية ورعاية متكاملة منذ الوصول وحتى أداء العمرة الاكتفاء بالمستلزمات الضرورية يسهّل أداء العمرة ضبط أكثر من 7 آلاف دراجة آلية مخالفة خلال أسبوع الضمان الاجتماعي: حتى 8 عبوات شهريًا من حليب الأطفال بخصم 50% أمير قطر يؤدي صلاة الجنازة على الشيخ حمد بن خليفة آل ثاني جمرة القيظ تبدأ الخميس وذروة الصيف تستمر 13 يومًا ترامب يكشف تفاصيل الضربة الأميركية لإيران: كانوا على وشك اتفاق
أعلنت رئاسة الأركان العامة للجيش الكويتي، اليوم، أن القوات المسلحة تتصدى حاليًا لأهداف جوية معادية داخل المجال الجوي الكويتي.
وأفادت رئاسة الأركان الكويتية، في بيان، أن أصوات الانفجارات التي قد تسمع ناتجة عن اعتراض منظومات الدفاع الجوي للهجمات المعادية، داعية إلى التقيد بتعليمات الأمن والسلامة الصادرة عن الجهات المختصة.