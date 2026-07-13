الدفاعات الكويتية تتصدى لأهداف جوية معادية

أعلنت رئاسة الأركان العامة للجيش الكويتي، اليوم، أن القوات المسلحة تتصدى حاليًا لأهداف جوية معادية داخل المجال الجوي الكويتي.

وأفادت رئاسة الأركان الكويتية، في بيان، أن أصوات الانفجارات التي قد تسمع ناتجة عن اعتراض منظومات الدفاع الجوي للهجمات المعادية، داعية إلى التقيد بتعليمات الأمن والسلامة الصادرة عن الجهات المختصة.