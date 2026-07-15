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الدفاعات الكويتية تعترض 4 صواريخ جوالة و21 طائرة مسيرة معادية

الخميس ١٦ يوليو ٢٠٢٦ الساعة ١:٠٠ صباحاً
الدفاعات الكويتية تعترض 4 صواريخ جوالة و21 طائرة مسيرة معادية
المواطن - فريق التحرير

اعترضت الدفاعات الجوية الكويتية، اليوم، 4 صواريخ جوالة و21 طائرة مسيرة إيرانية معادية.

وأوضح المتحدث باسم وزارة الدفاع الكويتية العقيد الركن سعود العطوان في تصريح نشرته وكالة الأنباء الكويتية، أن العدوان الإيراني الآثم الذي استهدف منشآت حيوية أسفر عن وقوع أضرار مادية من دون تسجيل أي إصابات بشرية.

وأكّد استمرار القوات المسلحة في أداء مهامها وواجباتها بكفاءة عالية، في إطار الجاهزية والاستعداد الدائمين، بما يضمن أمن الوطن وحفظ سلامة المواطنين والمقيمين.

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