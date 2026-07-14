الدفاع الكويتية: إصابة 4 جنود في استهداف قطعة بحرية واعتراض مسيرات

قال المتحدث باسم وزارة الدفاع الكويتية، العقيد الركن سعود عبدالعزيز العطوان، إن القوات المسلحة الكويتية رصدت، منذ مساء اليوم وحتى الآن، صاروخًا باليستيًا واحدًا، و٥ صواريخ جوالة، و٣٣ طائرة مسيرة معادية، وقد تم اعتراضها والتعامل معها.

وأشار المتحدث إلى أن العدوان الإيراني الآثم أسفر عن استهداف عدد من المنشآت الحيوية والمدنية وسقوط شظايا في عدد من المواقع بالبلاد؛ مما أدى إلى وقوع أضرار مادية.

وأوضح أنه جرى استهداف إحدى القطع البحرية التابعة للقوة البحرية الكويتية، وأصيب على إثر ذلك ٤ من منتسبي القوات المسلحة حيث تلقوا الرعاية الطبية والعلاج اللازم وحالتهم مستقرة.

وأضاف المتحدث أن “القوات المسلحة تؤكد استمرارها في أداء مهامها وواجباتها بكفاءة، في إطار الجاهزية المستمرة والاستعداد الدائم، بما يعزز أمن الوطن ويحفظ سلامة المواطنين والمقيمين”.