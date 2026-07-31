الدفاع الكويتية: تدمير طائرات مسيّرة معادية داخل المجال الجوي

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رصدت القوات المسلحة الكويتية منذ فجر اليوم طائرات مسيّرة معادية داخل المجال الجوي الكويتي، وتعاملت معها ودمرتها.
وأوضح المتحدث الرسمي لوزارة الدفاع الكويتية العقيد الركن سعود العطوان، في بيان نقلته وكالة الأنباء الكويتية (كونا)، أن الهجمات استهدفت عددًا من المنشآت الحيوية والعسكرية، مشيرًا إلى أن سقوط حطام الطائرات أسفر عن أضرار مادية دون تسجيل إصابات بشرية.
وأكد استمرار القوات المسلحة في أداء مهامها واتخاذ الإجراءات اللازمة لحماية سيادة الكويت وأمنها واستقرارها، بالتنسيق مع الجهات المختصة، بما يحفظ سلامة المواطنين والمقيمين.