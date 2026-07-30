الدفاع الكويتية: وفاة عامل جراء عدوان إيراني آثم استهدف مبنى شركة صينية شمال البلاد

أعلنت وزارة الدفاع الكويتية وفاة عامل وإلحاق أضرار مادية جسيمة بمبنى تابع لإحدى الشركات الصينية شمال البلاد، جراء عدوان إيراني آثم.

وقال المتحدث الرسمي للوزارة العقيد الركن سعود العطوان، في بيان: “إن الجهات المختصة باشرت فور وقوع الحادث اتخاذ الإجراءات اللازمة والتعامل مع الموقف بالتنسيق مع الجهات المعنية”.

وأضاف -وفق وكالة الأنباء الكويتية “كونا”-: أن القوات المسلحة تؤكد استمرارها في تنفيذ مهامها وواجباتها بكفاءة عالية واتخاذ جميع الإجراءات اللازمة لحماية سيادة الوطن وصون أمنه واستقراره.