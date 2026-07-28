الدوري الإنجليزي يعتمد تجربة جديدة للحد من تظاهر حراس المرمى بالإصابة

اعتمد الاتحاد الإنجليزي لكرة القدم تطبيق تجربة جديدة خلال منافسات موسم 2026 – 2027، للحد من تظاهر حراس المرمى بالإصابة بهدف تعطيل سير المباريات أو إتاحة الفرصة للمدربين لتوجيه اللاعبين، وذلك بعد موافقة مجلس الاتحاد الدولي لكرة القدم (إيفاب).

وأوضح الاتحاد الإنجليزي أن النظام التجريبي سيطبق في جميع مباريات كرة القدم الاحترافية للرجال والسيدات في إنجلترا؛ ويهدف إلى الحد من الحالات التي تُستخدم فيها إصابات حراس المرمى لإبطاء اللعب أو تعطيل سير المباراة.

وبموجب النظام التجريبي، إذا توقفت المباراة بسبب إصابة حارس المرمى، سيُطلب من المدرب اختيار لاعب يغادر الملعب فورًا، على أن يبقى خارجه لمدة دقيقة واحدة على الأقل بعد استئناف اللعب، وفي حال عدم اختيار لاعب خلال 10 ثوانٍ، سيغادر قائد الفريق الملعب تلقائيًا.

وأشار الاتحاد إلى أن النظام يتضمن عددًا من الاستثناءات، تشمل تعرض حارس المرمى لإصابة نتيجة خطأ، أو اصطدامه بأحد اللاعبين وحاجته الفورية للعلاج، أو تعرضه لنزيف.

ومن المقرر أن يبدأ تطبيق التجربة في مباراة ترانمير وروتشديل ضمن منافسات كأس رابطة الأندية المحترفة، المقررة يوم السبت المقبل.