الدولار قرب أدنى مستوى في أسبوعين

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استقر الدولار اليوم بالقرب من أدنى مستوياته في أسبوعين، إذ قلص المستثمرون توقعاتهم برفع مجلس الاحتياطي الاتحادي (البنك المركزي الأمريكي) لأسعار الفائدة هذا العام، في حين ظل الين بالقرب من أدنى مستوى له منذ 40 عامًا، فيما سجل اليورو 1.1435 دولار، وهو مستوى قريب من أعلى مستوى له في أسبوعين، وبلغ الجنيه الإسترليني في أحدث معاملاته 1.3351 دولار.
واستقر مؤشر الدولار، الذي يقيس أداء العملة الأمريكية مقابل ست عملات رئيسة أخرى عند 100.9 في بداية التداول. واستقر الين عند 161.57 مقابل الدولار الأمريكي، قريبًا من أدنى مستوى له منذ عام 1986 عند 162.84 الذي سجله الأسبوع الماضي.