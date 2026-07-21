الدولار قرب أعلى مستوى له في أسبوع

تراجع أسعار النفط اليوم الثلاثاء تراجع أسعار الذهب مع ارتفاع الدولار وعوائد السندات الأمريكية ضبط مواطن أشعل النار في غير الأماكن المخصصة بعسير موجة حارة ورياح نشطة وأتربة مثارة على المنطقة الشرقية توقعات الطقس اليوم: رياح وغبار على 5 مناطق السعودية تدين تصريحات ما يسمّى المتحدث العسكري لمليشيا الحوثي من اتهامها بحصار الشعب اليمني وحظر الملاحة البحرية عليها حرس الحدود بمنطقة تبوك يضبط مخالفًا للائحة الأمن والسلامة البحرية البلديات والإسكان: إصدار وتجديد أكثر من 274 ألف رخصة تجارية الأفواج الأمنية بمنطقة جازان تقبض على شخص لترويجه 322 كيلو جرامًا من القات المخدر صندوق تنمية الموارد البشرية وأكاديمية التعلّم يتفقان على تدريب مبتدئ بالتوظيف لـ3 آلاف مستفيد
حوّم الدولار اليوم قرب أعلى مستوى له في أسبوع.
واستقر مؤشر الدولار الذي يقيس أداء العملة الأمريكية مقابل سلة من ست عملات أخرى، عند 100.96، بالقرب من أعلى مستوى له منذ 15 يوليو.
وظل الدولار ثابتًا إلى حد بعيد أمام العملة اليابانية عند 162.50 ينًا.
ولم يشهد سعر اليورو تغيرًا يذكر عند 1.1415 دولار، في حين حافظ الجنيه الإسترليني على ثباته عند 1.3434 دولار.
وارتفع الدولار النيوزيلندي 0.4% إلى 0.5860 دولار، مسجلًا أعلى مستوى له منذ أوائل يونيو، وارتفع الدولار الأسترالي قليلًا إلى 0.7001 دولار.
واستقر الدولار الكندي بعد انخفاضه إلى أدنى مستوى له في شهر، عقب فرض الولايات المتحدة رسومًا جمركية جديدة 50% على مجموعة واسعة من المنتجات الكندية.