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الدولار قرب أعلى مستوى له في أسبوع

الثلاثاء ٢١ يوليو ٢٠٢٦ الساعة ٩:٣١ صباحاً
الدولار قرب أعلى مستوى له في أسبوع
المواطن - واس

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حوّم الدولار اليوم قرب أعلى مستوى له في أسبوع.
واستقر مؤشر الدولار الذي يقيس أداء العملة الأمريكية مقابل سلة من ست عملات أخرى، عند 100.96، بالقرب من أعلى مستوى له منذ 15 يوليو.
وظل الدولار ثابتًا إلى حد بعيد أمام ‌العملة اليابانية عند 162.50 ينًا.
ولم يشهد سعر اليورو تغيرًا يذكر عند 1.1415 دولار، في حين حافظ الجنيه الإسترليني على ثباته عند 1.3434 دولار.
وارتفع الدولار ‌النيوزيلندي 0.4% إلى 0.5860 دولار، مسجلًا أعلى مستوى له منذ أوائل يونيو، وارتفع الدولار الأسترالي قليلًا إلى 0.7001 دولار.
واستقر الدولار الكندي بعد انخفاضه إلى أدنى مستوى له في شهر، عقب فرض الولايات المتحدة رسومًا جمركية جديدة 50% على مجموعة واسعة من المنتجات الكندية.

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