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الدولار يتراجع أمام عملات رئيسة

الثلاثاء ٢٨ يوليو ٢٠٢٦ الساعة ١٢:٣٨ صباحاً
الدولار يتراجع أمام عملات رئيسة
المواطن - واس

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تراجع الدولار أمام اليورو والين اليوم الاثنين مع تراجع أسعار النفط عقب تعليق الولايات المتحدة حملتها الجوية على إيران، مما عزز الإقبال على الأصول عالية المخاطر.
واستقر اليورو قرب 1.1371 دولار، فيما انخفض الدولار إلى 163.74 ينًا، بينما حدّ تراجع عوائد السندات الأمريكية مقارنة بالأسواق الأخرى من خسائر العملة الأمريكية.
ويترقب المستثمرون اجتماع مجلس الاحتياطي الاتحادي الأمريكي هذا الأسبوع، وسط توقعات بإبقاء أسعار الفائدة دون تغيير، مع متابعة بيانات الناتج المحلي الإجمالي والتضخم لتقييم مسار السياسة النقدية.
كما تتجه الأنظار إلى اجتماعي بنك إنجلترا وبنك اليابان، اللذين يُتوقع أن يبقيا أسعار الفائدة دون تغيير مع استمرار الحذر تجاه التضخم.

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