الدولار يرتفع مدعومًا بارتفاع أسعار النفط وعوائد السندات

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تلقى الدولار دعمًا من ارتفاع أسعار النفط، وصعود عوائد سندات الخزانة الأمريكية اليوم، محافظًا على أعلى مستوى له في 40 عامًا أمام الين الياباني الذي استقر عند 163.80 ينًا للدولار.
وظل الدولار قرب أعلى مستوى في ثلاثة أسابيع مقابل مجموعة من العملات عند 101.41.
واستقر الجنيه الإسترليني عند أدنى مستوى في ثلاثة أسابيع مسجلًا 1.3310 دولار في التعاملات الآسيوية، بعد أن هبط بما يقرب من 0.5% بالجلسة السابقة مقابل الدولار.
وتكبّد اليورو خسائر أيضًا مسجلًا 1.1381 دولار.