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الديوان الأميري القطري يعلن وفاة الشيخ حمد بن خليفة آل ثاني

الأحد ١٢ يوليو ٢٠٢٦ الساعة ٩:٠٨ صباحاً
الديوان الأميري القطري يعلن وفاة الشيخ حمد بن خليفة آل ثاني
المواطن - فريق التحرير

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أعلن الديوان الأميري بدولة قطر، وفاة صاحب السمو الأمير الشيخ حمد بن خليفة آل ثاني، صباح اليوم الأحد، عن عمر ناهز 74 عامًا.

ونقلت وكالة الأنباء القطرية نعي الديوان الأميري بدولة قطر ودعائه بأن يتغمد الله الفقيد بواسع رحمته وغفرانه.

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