ارتفاع حصيلة ضحايا زلزالي فنزويلا إلى أكثر من 5300 قتيلًا الذهب قرب ذروة أسبوعين قبل قرار الفائدة الأمريكية الأسبوع المقبل موجة حارة ورياح نشطة على المنطقة الشرقية توقعات الطقس اليوم: أمطار رعدية ورياح على 5 مناطق فنزويلا تعلن وفاة 3 أشخاص بسبب فيروس “هانتا” واشنطن تعلن تحويل مسار 8 سفن ضمن الحصار البحري على إيران ترامب: سنضرب أي منشأة إيرانية سيتم فيها صناعة سلاح نووي وزير الدفاع الأمريكي: تكلفة الحرب مع إيران بلغت 37.5 مليار دولار الرئيس الأوكراني يغير قيادة الجيش ويعين دراباتي خلفا لسيرسكي البرلمان العربي: تصريحات المتحدث العسكري لمليشيا الحوثي الإرهابية بشأن المملكة استفزازية وغير مسؤولة
ارتفع سعر الذهب اليوم، إلى أعلى مستوى له منذ ما يقرب من أسبوعين بدعم من عمليات الشراء الفنية، في الوقت الذي يترقب فيه المستثمرون اجتماع مجلس الاحتياطي الاتحادي (البنك المركزي الأمريكي) الأسبوع المقبل بحثًا عن مؤشرات بشأن توقعات أسعار الفائدة.
وصعد سعر الذهب في المعاملات الفورية 0.9% إلى 4113.73 دولارًا للأوقية (الأونصة)، بعد أن سجل أعلى مستوى له منذ 10 يوليو.
وقفزت العقود الآجلة الأمريكية للذهب تسليم أغسطس 1.1% إلى 4119.1 دولارًا.
وبالنسبة للمعادن النفيسة الأخرى، ارتفع سعر الفضة في المعاملات الفورية 1.8% إلى 59.82 دولارًا للأوقية، وصعد سعر البلاتين 1.6% إلى 1655.61 دولارًا، وزاد سعر البلاديوم 1.6% إلى 1302.25 دولار.