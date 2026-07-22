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الذهب قرب ذروة أسبوعين قبل قرار الفائدة الأمريكية الأسبوع المقبل

الأربعاء ٢٢ يوليو ٢٠٢٦ الساعة ٩:٢٨ صباحاً
الذهب قرب ذروة أسبوعين قبل قرار الفائدة الأمريكية الأسبوع المقبل
المواطن - واس

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ارتفع ‌سعر الذهب اليوم، إلى أعلى مستوى له منذ ما يقرب من أسبوعين بدعم من عمليات الشراء الفنية، في الوقت الذي يترقب فيه المستثمرون اجتماع مجلس الاحتياطي الاتحادي (البنك المركزي الأمريكي) الأسبوع المقبل بحثًا عن مؤشرات بشأن توقعات أسعار الفائدة.
وصعد سعر الذهب ‌في المعاملات الفورية 0.9% إلى 4113.73 دولارًا للأوقية (الأونصة)، بعد أن سجل أعلى مستوى له منذ 10 يوليو.
وقفزت العقود الآجلة الأمريكية للذهب تسليم أغسطس 1.1% إلى 4119.1 دولارًا.
وبالنسبة للمعادن ‌النفيسة الأخرى، ارتفع سعر الفضة في المعاملات الفورية ​1.8% إلى 59.82 دولارًا للأوقية، وصعد سعر البلاتين 1.6% إلى ​1655.61 دولارًا، وزاد سعر البلاديوم 1.6% إلى 1302.25 دولار.

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