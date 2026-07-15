الذهب يرتفع بأكثر من اثنين بالمئة

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ارتفع الذهب بأكثر من اثنين بالمئة اليوم، بعد أن عززت بيانات التضخم الأضعف من المتوقع في الولايات المتحدة الأمريكية آمال تيسير السياسة النقدية من جانب مجلس الاحتياطي الفيدرالي.
وقد زاد الذهب في المعاملات الفورية بنسبة 2.1% ليصل إلى 4083.99 دولارًا للأوقية، فيما ارتفعت العقود الأمريكية الآجلة بنسبة 2.2% لتسجل 4091.80 دولارًا.
وبالنسبة للمعادن النفيسة الأخرى، زادت الفضة بنسبة 2.2% إلى 58.89 دولارًا للأوقية، والبلاتين بنسبة 1.4% إلى 1629.92 دولارًا، والبلاديوم بنسبة 2.4% إلى 1275.73 دولارًا.