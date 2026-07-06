الذهب يستقر قرب أعلى مستوى في أسبوعين

استقرت أسعار الذهب اليوم، بالقرب من أعلى مستوى لها في أسبوعين، بعد أن أدَّى تقرير الوظائف الأمريكي الصادر الأسبوع الماضي، الذي جاء أقل من المتوقع، إلى تراجع طفيف في التوقعات برفع مجلس الاحتياطي الاتحادي (البنك المركزي الأمريكي) لأسعار الفائدة.

واستقر سعر الذهب في المعاملات الفورية عند 4175.02 دولارًا للأوقية (الأونصة)، بعد أن سجل مكاسب أسبوعية تجاوزت 2 % يوم الجمعة، عقب أربعة أسابيع متتالية من التراجع.

وارتفعت العقود الأمريكية الآجلة للذهب تسليم أغسطس بنسبة 1.5%، لتصل إلى 4186.80 دولارًا للأوقية.

وبالنسبة للمعادن النفيسة الأخرى، واصلت الفضة في المعاملات الفورية مكاسبها للجلسة الخامسة على التوالي، مرتفعة بنسبة 0.1% إلى 62.4773 دولارًا للأوقية، كما ارتفع البلاتين في المعاملات الفورية بنسبة 0.4% إلى 1645.05 دولارًا للأوقية، وزاد البلاديوم بنسبة 0.1% إلى 1275.18 دولارًا للأوقية.