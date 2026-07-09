الذهب ينخفض وسط مخاوف التضخم

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انخفضت أسعار الذهب اليوم، ووصل قرب أدنى مستوى له خلال أسبوع سجله في الجلسة الماضية.
وهبط سعر الذهب في المعاملات الفورية 0.4% إلى 4060.46 دولارًا للأوقية (الأونصة) بعد نزوله أمس إلى أدنى مستوى له منذ مطلع يوليو.
وتراجعت العقود الأمريكية الآجلة للذهب تسليم أغسطس 0.3% عند 4069.80 دولارًا.
وبالنسبة للمعادن النفيسة الأخرى، تراجع سعر الفضة في المعاملات الفورية 0.9% إلى 57.77 دولارًا للأوقية، في حين ارتفع سعر البلاتين 0.8% إلى 1591.13 دولارًا، وزاد سعر البلاديوم 0.8% إلى 1223.95 دولارًا.