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الذهب ينخفض وسط مخاوف التضخم

الخميس ٩ يوليو ٢٠٢٦ الساعة ٩:٤٠ صباحاً
الذهب ينخفض وسط مخاوف التضخم
المواطن - واس

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انخفضت أسعار ‌الذهب اليوم، ووصل قرب أدنى مستوى له خلال أسبوع سجله في الجلسة الماضية.

وهبط سعر الذهب في المعاملات الفورية 0.4% ​إلى 4060.46 دولارًا للأوقية (الأونصة) بعد نزوله أمس ‌إلى أدنى مستوى له منذ مطلع يوليو.

وتراجعت العقود الأمريكية الآجلة للذهب تسليم أغسطس 0.3% عند 4069.80 دولارًا.

وبالنسبة للمعادن ‌النفيسة الأخرى، تراجع سعر الفضة في المعاملات الفورية 0.9% ​إلى 57.77 دولارًا للأوقية، في حين ارتفع سعر البلاتين 0.8% إلى 1591.13 دولارًا، وزاد سعر البلاديوم 0.8% إلى 1223.95 دولارًا.

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