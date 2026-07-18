الرئيس الأمريكي يشيد بنجاح كأس العالم 2026.. الأعلى حضورًا جماهيريًا في التاريخ

أكّد الرئيس الأمريكي دونالد ترمب أن بطولة كأس العالم 2026 أصبحت الحدث الرياضي الأعلى حضورًا جماهيريًا في التاريخ، مشيرًا إلى أن إجمالي عدد الحاضرين في مباريات البطولة تجاوز مجموع الحضور في النسختين الماضيتين من كأس العالم مجتمعتين.

وقال الرئيس الأمريكي، خلال حفل استقبال أقيم في برج ترمب بمدينة نيويورك، بحضور رئيس الاتحاد الدولي لكرة القدم “فيفا” جياني إنفانتينو، قبيل نهائي البطولة: إن كأس العالم حققت نجاحًا استثنائيًا، مشيدًا بتنظيمها وبالإقبال الجماهيري الكبير الذي شهدته منذ انطلاقها.

من جانبه، أكد إنفانتينو أن البطولة تجاوزت جميع التوقعات، مشيرًا إلى أن الولايات المتحدة أوفت بتعهدها باستقبال العالم، وأن الجماهير التي حضرت المباريات استمتعت بتجربتها، إلى جانب الملايين الذين تابعوا منافسات البطولة من مختلف دول العالم، مشيدًا بالتعاون مع الإدارة الأمريكية في تنظيم البطولة.

وتناول الجانبان خلال اللقاء مستقبل بطولة كأس العالم، بما في ذلك مقترح توسيع عدد المنتخبات المشاركة إلى 64 منتخبًا في نسخة عام 2030، دون الإعلان عن اتخاذ قرار رسمي بهذا الشأن.