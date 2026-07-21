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الرئيس الأوكراني يغير قيادة الجيش ويعين دراباتي خلفا لسيرسكي

الأربعاء ٢٢ يوليو ٢٠٢٦ الساعة ١٢:١١ صباحاً
الرئيس الأوكراني يغير قيادة الجيش ويعين دراباتي خلفا لسيرسكي
المواطن - فريق التحرير

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أقال الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي، اليوم الثلاثاء، الجنرال أولكسندر سيرسكي من منصبه كقائد عام للقوات المسلحة الأوكرانية بعد أيام من الاحتجاجات الجماهيرية في كييف ومدن أخرى في جميع أنحاء البلاد للمطالبة بعزله.

وعين زيلينسكي، ميخائيلو دراباتي قائدا جديدا للجيش، وفقا لبيان نشر على وسائل التواصل الاجتماعي.

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