الرئيس الكوري الجنوبي يوافق على تعيين هان سيونغ-سوك رئيسة للوزراء

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وافق الرئيس الكوري الجنوبي لي جيه ميونغ على تعيين هان سيونغ-سوك رئيسة للوزراء.
وأوضحت المتحدثة باسم المكتب الرئاسي كانغ يو-جونغ أمس أن الرئيس لي جيه ميونغ وافق على تعيين هان سيونغ-سوك رئيسة للوزراء.
وذكرت وكالة (يونهاب) للأنباء أن سريان تعيين هان يبدأ في الأول من يوليو.
وأقرت الجمعية الوطنية اقتراح تعيين هان رئيسًا للوزراء بأغلبية 166 صوتًا مقابل صوت باطل واحد من أصل 167 نائبًا حاضرًا من الأحزاب الحاكمة والمؤيدة للحكومة، في جلسة عامة في يوم 30 يونيو.