الرئيس اللبناني: لن نقبل باستمرار خرق إسرائيل بنود صيغة اتفاق الإطار

قال الرئيس اللبناني جوزاف عوزن، إن بيروت ملتزمة بتنفيذ صيغة اتفاق الإطار، لكنها تخشى من أن تؤدي الممارسات الإسرائيلية إلى التأثير على فعاليتها.

وبحسب بيان صادر عن الرئاسة اللبنانية، شدد عون، خلال لقاء مع المفوض السامي للأمم المتحدة لحقوق الانسان فولكر تورك، على أن «لبنان لن يقبل باستمرار خرق إسرائيل بنود صيغة اتفاق الإطار».

وأشار إلى أن مواصلة إسرائيل تدمير المنازل وجرف القرى في الجنوب «تشكل انتهاكًا مباشرًا لحقوق الإنسان، ومخالفة صريحة للقوانين والأعراف الدولية، ما يستوجب تحركًا دوليًا لوضع حد لها».

ونوه أن «إسرائيل استهدفت أيضا الأماكن الدينية والتراثية»، قائلًا إن «الأمر يُظهر نوايا مبيتة ضد البشر والحجر، لا سيما وأن مثل هذه الأماكن ليست عسكرية، ولا تشهد وجودا مسلحا فيها».

من جانبه، أوضح تورك، أن المفوضية تتابع التطورات في لبنان، ولا سيما الاعتداءات الإسرائيلية المتواصلة منذ 2 مارس الماضي، لوضع تقرير مفصل عن الانتهاكات التي تمس حقوق الانسان.

وأمس، حذّر الجيش اللبناني من أن الاعتداءات والخروقات الإسرائيلية المتواصلة في جنوب لبنان تعرقل تنفيذ «اتفاق الإطار» وتمنع عودة الأهالي إلى قراهم وإرساء الاستقرار، في وقت تواصل فيه إسرائيل عمليات الهدم والتجريف وإطلاق النار في عدد من البلدات الحدودية.

وفي بيان له، أكد الجيش اللبناني أن القوات الإسرائيلية تواصل اعتداءاتها وخروقاتها للسيادة اللبنانية من خلال استمرار احتلال عدد من النقاط داخل الأراضي اللبنانية، وتنفيذ عمليات هدم وتجريف للمنازل والممتلكات، إلى جانب إطلاق النار في عدد من المناطق، في انتهاك متواصل لـ«اتفاق الإطار».

وأشار إلى أن القوات الإسرائيلية أطلقت النار باتجاه مراكز الجيش في كفرتبنيت والنبطية الفوقا وزوطر الغربية، ما أدى إلى عرقلة تنفيذ مهماته، مؤكدًا أن هذه الاعتداءات تحول دون استكمال تنفيذ الاتفاق، وتمنع عودة الأهالي إلى بلداتهم، وتقوّض الجهود المبذولة لإرساء الأمن والاستقرار في الجنوب.

وشدد الجيش على أنه يواصل تنفيذ مهماته بالتنسيق مع قوة الأمم المتحدة المؤقتة في لبنان (اليونيفيل)، ويواكب عودة الأهالي إلى زوطر الغربية، إضافة إلى بلدتَي فرون وصريفا، رغم استمرار الانتهاكات الإسرائيلية.