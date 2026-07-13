الرياض للتعمير تعزز مكانتها باتباع معايير الأداء الاستثماري العالمية الصادرة عن CFA Institute

أعلنت شركة الرياض للتعمير (ARDCO)، إحدى الشركات الرائدة في مجال الاستثمار والتطوير العقاري، عن اتباعها لمعايير الأداء الاستثماري العالمية (GIPS®).

ويشمل هذا الإنجاز استكمال عملية تحقق مستقلة من سياسات وإجراءات أداء الاستثمار لدى الشركة، مما يعكس تبنيها وتطبيقها لأطر دقيقة في إعداد التقارير وأعلى معايير الشفافية والدقة، ويضعها ضمن مجموعة من المؤسسات الاستثمارية الرائدة عالمياً التي تطبق معايير عالية من الشفافية والنزاهة في تقارير الأداء.

وتعليقاً على هذا الإنجاز، قال الدكتور وائل الجندي، الرئيس التنفيذي للاستثمار في شركة الرياض للتعمير: “يمثل اتباع معايير GIPS امتداداً لنهجنا في تبني أفضل الممارسات العالمية وتعزيز الشفافية في تقارير الأداء الاستثماري”.

وأضاف “أسهمت هذه العملية متعددة المراحل في تطوير أطر إعداد التقارير والحوكمة الداخلية بما يضمن توافق بيانات الأداء مع المعايير العالمية المعتمدة، كما يعزز التحقق المستقل مستوى الثقة في اتساق تقارير الأداء لدينا، ويدعم مكانة الشركة كمنصة استثمارية موثوقة”.

ويأتي اعتماد معايير GIPS، وهي مجموعة من المعايير الأخلاقية التي تشرف عليها CFA Institute لضمان الإفصاح الكامل والعرض العادل للأداء، متوافقاً مع توجه شركة الرياض للتعمير نحو تبني أفضل الممارسات العالمية، وهو ما يسهم في دعم إعداد تقارير أداء تتسم بالاتساق والشفافية وقابلية المقارنة، بما يلبي احتياجات المستثمرين المؤسسيين الدوليين والممولين والجهات التنظيمية، كما تواصل الشركة تطوير وجهات حضرية متكاملة وإدارة محفظة متنوعة تقدر بنحو 9 مليارات ريال سعودي، بما يسهم في تحقيق قيمة مستدامة.

وتم تطبيق معايير GIPS من خلال عملية منظمة على مرحلتين، حيث ركزت المرحلة الأولى على تطوير البنية المؤسسية لإعداد التقارير وإطار قياس الأداء بالشراكة مع ACA Group، بما في ذلك تطوير السياسات ومنهجيات احتساب الأداء، فيما تضمنت المرحلة الثانية إجراء تحقق مستقل من قبل شركة The Spaulding Group (TSG Performance)، شمل تقييم السياسات والإجراءات واختبار البيانات المرتبطة بالأداء.

وفي هذا السياق، قال كريس سبولدينغ، المدير العام والرئيس التنفيذي للنمو في شركة The Spaulding Group (TSG Performance): “نفخر بالتعاون مع شركة الرياض للتعمير في استكمال أول عملية تحقق مستقل لها وفق معايير GIPS. ويعكس هذا الإنجاز تبني الشركة لممارسات متقدمة في الحوكمة وإعداد تقارير الأداء الاستثماري، كما يسهم في تعزيز مستوى الثقة لدى المستثمرين”.

وفي تعليق له، قال ممثل عن CFA Institute: “يعكس تطبيق معايير GIPS لدى شركة الرياض للتعمير توجهها نحو تعزيز الشفافية والاتساق وتبني أفضل الممارسات العالمية في إعداد تقارير الأداء الاستثماري. ومن خلال تحقيق الامتثال وإجراء تحقق مستقل، تسهم الشركة في رفع مستوى المعايير في المنطقة وتعزيز ثقة المستثمرين الدوليين. ونثمّن هذا الإنجاز ودوره في دعم تطوير مهنة الاستثمار”.

ونجحت شركة الرياض للتعمير في تعزيز التميز المؤسسي وتبني المعايير العالمية عبر مختلف مجالات أعمالها، عبر بناء منظومة متكاملة للحوكمة وإدارة المخاطر والجودة والاستدامة وأمن المعلومات من خلال الحصول على شهادات الأيزو واعتماد مجموعة من المعايير الدولية المعترف بها عالمياً.

ويعكس ذلك نهج الشركة في ترسيخ أفضل الممارسات المؤسسية وتعزيز كفاءة الأداء والشفافية والموثوقية، بما يدعم قدرتها على تحقيق قيمة مستدامة للمساهمين والشركاء والمستثمرين. ويُعد تطبيق معايير الأداء الاستثماري العالمية (GIPS®) أحد أبرز مخرجات هذا التوجه المؤسسي المتكامل.