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السعودية: الضربات على أهداف محددة في العراق جاءت دفاعًا عن النفس وفقًا للقانون الدولي Icon وزارة الدفاع: تنفيذ ضربات نوعية ضد ميليشيات بالعراق استهدفت منشآت بترولية بالسعودية Icon الجيش الأردني: اعتراض وإسقاط 5 صواريخ قادمة من إيران Icon رياح شديدة السرعة على المنطقة الشرقية حتى التاسعة مساء Icon ارتفاع حصيلة ضحايا زلزال اليابان إلى 13 وفاة Icon توقعات الطقس اليوم: أمطار ورياح مع غبار على عدة مناطق Icon هطول أمطار الخير على منطقة جازان Icon فيصل بن فرحان يبحث هاتفيا التطورات في المنطقة مع وزراء خارجية قطر والكويت والبحرين Icon المملكة تدين استمرار الميليشيات التابعة لإيران بالعراق في إطلاق المسيرات لاستهداف منشآت بترولية في المنطقة الشرقية Icon ولي العهد يجري اتصالًا هاتفيًا برئيس وزراء مملكة إسبانيا Icon

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السعودية: الضربات على أهداف محددة في العراق جاءت دفاعًا عن النفس وفقًا للقانون الدولي

الأربعاء ٢٩ يوليو ٢٠٢٦ الساعة ٩:٣٧ صباحاً
السعودية: الضربات على أهداف محددة في العراق جاءت دفاعًا عن النفس وفقًا للقانون الدولي
المواطن - واس

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صدر عن وزارة الخارجية بيان فيما يلي نصه:
إلحاقًا للبيانين الصادرين من وزارة الخارجية يومي الاثنين 13 / 2 / 1448هـ (الموافق 27 / 7 / 2026م) والثلاثاء 14 / 2 / 1448هـ (الموافق 28 /7 / 2026م) بشأن ما تعرضت له المملكة من اعتداءات مستنكرة بطائرات مسيرة أطلقتها الميليشيات الموالية لإيران في العراق، وما تضمنه البيانان من عزم المملكة على ردع المعتدين، وحقها في الرد، تؤكد الوزارة أن هذا النهج العدواني الذي انتهجته الميليشيات الإرهابية الموالية لإيران في العراق قد جاء في وقت كانت فيه المملكة تبذل الجهود للمساهمة في إنهاء التصعيد في المنطقة، وبما يحفظ أمنها واستقرارها، إلا أن هذه الميليشيات الإرهابية الموالية لإيران اختارت النهج التصعيدي غير المسؤول، وانتهاك القانون الدولي، وتجاهل ما تقتضيه الأخوة الإسلامية من الالتزام بمباديء حسن الجوار.
وتؤكد المملكة أن الضربات التي شنتها القوات المسلحة السعودية بالتنسيق مع القيادة الوسطى الأمريكية هذا اليوم الأربعاء 15 / 2 / 1448هـ (الموافق 29 / 7 / 2026م) ردًا على أهداف محددة في أراضي جمهورية العراق مرتبطة بالاستهدافات على المنشآت البترولية في المملكة، أتت انطلاقًا من حق الدفاع عن النفس الذي يكفله القانون الدولي وفق المادة 51 من ميثاق الأمم المتحدة.
كما تؤكد المملكة أنها لا تسعى إلى التصعيد ولكن في حال تعرضت إلى أي اعتداءات فلن تتوانى في اتخاذ كل ما يلزم من إجراءات للحفاظ على سيادة المملكة وحماية مواطنيها ومقدراتها.

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