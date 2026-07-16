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السعودية تدين بأشد العبارات استمرار إيران في هجماتها غير المبررة على الكويت والبحرين والأردن

الخميس ١٦ يوليو ٢٠٢٦ الساعة ٦:١٣ مساءً
السعودية تدين بأشد العبارات استمرار إيران في هجماتها غير المبررة على الكويت والبحرين والأردن
المواطن - واس

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أعربت وزارة الخارجية عن إدانة المملكة العربية السعودية بأشد العبارات استمرار إيران في هجماتها غير المبررة على دولة الكويت، ومملكة البحرين، والمملكة الأردنية الهاشمية، مؤكدة وقوفها التام مع الدول الشقيقة في ما تتخذه من إجراءات تجاه الاعتداءات الإيرانية الغاشمة.
وجددت المملكة استنكارها لما تقوم به إيران من تهديد لأمن المنطقة واستقرارها، وانتهاكها لمبادئ القانون الدولي وقواعد حسن الجوار، مشددةً على أهمية الوقف الفوري لكافة أشكال التصعيد العسكري، والعودة إلى الحوار وحل الخلافات بالطرق الدبلوماسية.

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