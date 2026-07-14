السعودية تدين وتستنكر اعتداءات إيران على الكويت والبحرين والإمارات والأردن وقطر الأمين العام لرابطة العالم الإسلامي يفتتح أعمال الملتقى الثالث لعلماء باكستان 42 جهة حكومية تستعرض جاهزيتها وقدراتها على الاستجابة في التمرين التعبوي “استجابة 24” الجيش الكويتي: نتعامل مع هجمات معادية ويتم اعتراضها والتصدي لها عبدالعزيز بن سعود يعقد جلسة مباحثات مع وزير الداخلية الإسباني ويوقّعان وثيقة التدريب الشاملة ترامب: قيادات إيران الكاذبة والعنيفة تقودها نحو الدمار الشامل الشورى يطالب التعليم بتطوير مؤشر لقياس جاهزية الأطفال في سن الطفولة المبكرة المجسمات الجمالية في القصيم.. هوية بصرية تجسد التراث وتعزز المشهد الحضري سوق الأسهم السعودية يغلق منخفضًا عند مستوى 10715.61 نقطة انطلاق موسم العُلا للفواكه الصيفية ضمن “مواسم خيرات العُلا”
أعربت وزارة الخارجية عن إدانة واستنكار المملكة العربية السعودية بأشد العبارات استهداف عددٍ من المراكز الحدودية الكويتية، ومنصة حفر بحرية تابعة لشركة نفط الكويت، والاعتداءات التي استهدفت القنصلية العامة لدولة الكويت في مدينة البصرة، واستهداف ناقلتي نفط إماراتيتين أثناء عبورهما مضيق هرمز، واستمرار إيران في تهديد أمن المنطقة واستقرارها باستهداف المملكة الأردنية الهاشمية ومملكة البحرين ودولة قطر.
وجددت المملكة رفضها التام لانتهاك إيران سيادة الدول الشقيقة، واستمرارها في سلوكها المزعزع لأمن المنطقة واستقرارها، وانتهاكها لمبادئ القانون الدولي وميثاق الأمم المتحدة وميثاق منظمة التعاون الإسلامي وقواعد حسن الجوار.
وتحمّل المملكة إيران عواقب استمرارها في هذه الاعتداءات الغاشمة، مطالبةً إيران بالوقف الفوري لهذه الانتهاكات للحفاظ على أمن واستقرار وسلامة المنطقة، وتجدد المملكة تضامنها الكامل مع الدول الشقيقة فيما تتخذه من إجراءات للحفاظ على سيادتها.