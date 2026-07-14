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السعودية تدين وتستنكر اعتداءات إيران على الكويت والبحرين والإمارات والأردن وقطر

الثلاثاء ١٤ يوليو ٢٠٢٦ الساعة ٨:٢٩ مساءً
السعودية تدين وتستنكر اعتداءات إيران على الكويت والبحرين والإمارات والأردن وقطر
المواطن - فريق التحرير

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أعربت وزارة الخارجية عن إدانة واستنكار المملكة العربية السعودية بأشد العبارات استهداف عددٍ من المراكز الحدودية الكويتية، ومنصة حفر بحرية تابعة لشركة نفط الكويت، والاعتداءات التي استهدفت القنصلية العامة لدولة الكويت في مدينة البصرة، واستهداف ناقلتي نفط إماراتيتين أثناء عبورهما مضيق هرمز، واستمرار إيران في تهديد أمن المنطقة واستقرارها باستهداف المملكة الأردنية الهاشمية ومملكة البحرين ودولة قطر.

وجددت المملكة رفضها التام لانتهاك إيران سيادة الدول الشقيقة، واستمرارها في سلوكها المزعزع لأمن المنطقة واستقرارها، وانتهاكها لمبادئ القانون الدولي وميثاق الأمم المتحدة وميثاق منظمة التعاون الإسلامي وقواعد حسن الجوار.
وتحمّل المملكة إيران عواقب استمرارها في هذه الاعتداءات الغاشمة، مطالبةً إيران بالوقف الفوري لهذه الانتهاكات للحفاظ على أمن واستقرار وسلامة المنطقة، وتجدد المملكة تضامنها الكامل مع الدول الشقيقة فيما تتخذه من إجراءات للحفاظ على سيادتها.

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