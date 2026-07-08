ترامب: لا أتوقع نشوب صراع جديد في أوكرانيا في حال التوصل إلى اتفاق سلام “الكر”.. أداة تراثية في القصيم تتحدى الزمن وتحفظ مهنة صعود النخيل السعودية تدين وتستنكر بأشد العبارات تكرار الاعتداءات الإيرانية الآثمة على الكويت والبحرين إعادة انتخاب المملكة نائبًا لرئيس هيئة الدستور الغذائي الدولية (CODEX) حتى عام 2027 الجنيه الإسترليني يرتفع مقابل الدولار الأمريكي واليورو قوة دفاع البحرين تعلن اعتراضها عددًا من الاعتداءات الجوية الإيرانية الشؤون الإسلامية بالمدينة المنورة توزع أكثر من (1.5) مليون مطبوعة دعوية بعدة لغات قادة الناتو يعلنون استثمارات دفاعية تتجاوز 50 مليار دولار ضبط مواطن مخالف لاقتلاعه الأشجار دون ترخيص في محمية طويق الطبيعية بنجلاديش.. وفاة 5 أطفال في انهيار أرضي بسببب الأمطار الموسمية
أعربت وزارة الخارجية عن إدانة المملكة العربية السعودية واستنكارها بأشد العبارات تكرار الاعتداءات الإيرانية الآثمة على دولة الكويت الشقيقة وعلى مملكة البحرين الشقيقة، مؤكدةً أنها تعدّ انتهاكًا لسيادة الدول والقانون الدولي.
وقالت الوزارة في بيان: “المملكة تحمل إيران عواقب استمرارها في هذه الاعتداءات الغاشمة، وتطالبها بالوقف الفوري لهذه الانتهاكات للحفاظ على أمن واستقرار وسلامة المنطقة، وتجدد تضامنها الكامل مع دولة الكويت ومملكة البحرين في ما تتخذانه من إجراءات للحفاظ على سيادتهما”.