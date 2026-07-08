السعودية تدين وتستنكر بأشد العبارات تكرار الاعتداءات الإيرانية الآثمة على الكويت والبحرين

أعربت وزارة الخارجية عن إدانة المملكة العربية السعودية واستنكارها بأشد العبارات تكرار الاعتداءات الإيرانية الآثمة على دولة الكويت الشقيقة وعلى مملكة البحرين الشقيقة، مؤكدةً أنها تعدّ انتهاكًا لسيادة الدول والقانون الدولي.

وقالت الوزارة في بيان: “المملكة تحمل إيران عواقب استمرارها في هذه الاعتداءات الغاشمة، وتطالبها بالوقف الفوري لهذه الانتهاكات للحفاظ على أمن واستقرار وسلامة المنطقة، وتجدد تضامنها الكامل مع دولة الكويت ومملكة البحرين في ما تتخذانه من إجراءات للحفاظ على سيادتهما”.