خطيب المسجد النبوي: بادروا بفعل الخيرات وترك المعاصي والمنكرات فما أفلح وفاز إلا المتقون ضبط أكثر من 208 آلاف حبة إمفيتامين مخبأة في إرسالية عُقل عبر منفذ الحديثة خطيب المسجد الحرام: راقبوا الجزاء ولا تغرنكم الآمال والتسويف السعودية تدين وتستنكر تفجير عبوة ناسفة بمقهى في منطقة الحجاز بالعاصمة السورية الملك سلمان وولي العهد يهنئان رئيس بيلاروس رياح نشطة على منطقة تبوك واشنطن تقايض طهران بحوافز مقابل هرمز سويسرا تتأهل إلى دور الـ16 من كأس العالم 2026 بفوزها على الجزائر البرتغال تقلب الطاولة على كرواتيا وتحجز مقعدها في ثمن نهائي كأس العالم 2026 توقعات الطقس اليوم: رياح وغبار على عدة مناطق
أعربت وزارة الخارجية عن إدانة المملكة العربية السعودية واستنكارها لتفجير عبوة ناسفة استهدفت مقهى في منطقة الحجاز بالعاصمة السورية دمشق، وأسفرت عن مقتل وإصابة عددٍ من الأشخاص.
وقالت الوزارة في بيان: “المملكة تؤكد تضامنها مع الجمهورية العربية السورية الشقيقة ضد أشكال العنف والتطرف والإرهاب كافة، وتعبر عن خالص العزاء والمواساة لذوي الضحايا ولحكومة وشعب سوريا، متمنيةً للمصابين الشفاء العاجل”.