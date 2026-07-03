Icon

خطيب المسجد النبوي: بادروا بفعل الخيرات وترك المعاصي والمنكرات فما أفلح وفاز إلا المتقون Icon ضبط أكثر من 208 آلاف حبة إمفيتامين مخبأة في إرسالية عُقل عبر منفذ الحديثة Icon خطيب المسجد الحرام: راقبوا الجزاء ولا تغرنكم الآمال والتسويف Icon السعودية تدين وتستنكر تفجير عبوة ناسفة بمقهى في منطقة الحجاز بالعاصمة السورية Icon الملك سلمان وولي العهد يهنئان رئيس بيلاروس Icon رياح نشطة على منطقة تبوك Icon واشنطن تقايض طهران بحوافز مقابل هرمز Icon سويسرا تتأهل إلى دور الـ16 من كأس العالم 2026 بفوزها على الجزائر Icon البرتغال تقلب الطاولة على كرواتيا وتحجز مقعدها في ثمن نهائي كأس العالم 2026 Icon توقعات الطقس اليوم: رياح وغبار على عدة مناطق Icon

مرخصة من وزارة الاعلام

السعودية

حصاد اليوم

العالم

أخبار أمنية

السوق

منوعات

حساب المواطن

الرياضة

الرياضة العالمية

جولة ولي العهد

تكنولوجيا

تقارير

وظائف

السياحة والسفر

المجتمع

السعودية

السعودية تدين وتستنكر تفجير عبوة ناسفة بمقهى في منطقة الحجاز بالعاصمة السورية

الجمعة ٣ يوليو ٢٠٢٦ الساعة ٢:٠٤ مساءً
السعودية تدين وتستنكر تفجير عبوة ناسفة بمقهى في منطقة الحجاز بالعاصمة السورية
المواطن - واس

مواضيع ذات علاقة

أعربت وزارة الخارجية عن إدانة المملكة العربية السعودية واستنكارها لتفجير عبوة ناسفة استهدفت مقهى في منطقة الحجاز بالعاصمة السورية دمشق، وأسفرت عن مقتل وإصابة عددٍ من الأشخاص.
وقالت الوزارة في بيان: “المملكة تؤكد تضامنها مع الجمهورية العربية السورية الشقيقة ضد أشكال العنف والتطرف والإرهاب كافة، وتعبر عن خالص العزاء والمواساة لذوي الضحايا ولحكومة وشعب سوريا، متمنيةً للمصابين الشفاء العاجل”.

Al Mouwaten تابعوا آخر أخبار صحيفة المواطن على Google news
Al Mouwaten تابعوا قناة المواطن على واتساب
تعليقك على الخبر
لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني | الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *
التعليق
الاسم
البريد الإلكتروني

إقرأ المزيد

السعودية تعزي قطر في وفاة مواطن وإصابة مقيم جراء سقوط شظايا
السعودية

السعودية تعزي قطر في وفاة مواطن وإصابة...

السعودية
السعودية تؤكد دعمها لوحدة السودان والحل السياسي لإنهاء الأزمة
السعودية

السعودية تؤكد دعمها لوحدة السودان والحل السياسي...

السعودية
6 مبادئ رئيسة لاستدامة عمليات التشجير وتغيير النظام البيئي في السعودية 
السعودية

6 مبادئ رئيسة لاستدامة عمليات التشجير وتغيير...

السعودية
السعودية تطلق غدًا أسبوع المياه السعودي الأول لتعزيز ريادتها العالمية
أخبار رئيسية

السعودية تطلق غدًا أسبوع المياه السعودي الأول...

أخبار رئيسية
السعودية: ندعم الكويت والبحرين في أي إجراءات لمواجهة الاعتداءات الإيرانية
أخبار رئيسية

السعودية: ندعم الكويت والبحرين في أي إجراءات...

أخبار رئيسية
فيفا: مباراة السعودية ضد إسبانيا في كأس العالم تحقق أعلى نسبة مشاهدة
أخبار رئيسية

فيفا: مباراة السعودية ضد إسبانيا في كأس...

أخبار رئيسية
عبدالعزيز بن سعود يستقبل وزير الداخلية وزير مكافحة المخدرات بجمهورية باكستان 
السعودية

عبدالعزيز بن سعود يستقبل وزير الداخلية وزير...

السعودية
المملكة تدين وتستنكر توغلات سلطات الاحتلال الإسرائيلي داخل سوريا واستهداف محافظتي القنيطرة ودرعا
أخبار رئيسية

المملكة تدين وتستنكر توغلات سلطات الاحتلال الإسرائيلي...

أخبار رئيسية