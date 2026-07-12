جامعة الحدود الشمالية تطلق برنامج “واعد” ومبادرة “ملاذ” ضمن المهرجان الصيفي السعودية تدين وتستنكر تكرار الاعتداءات الإيرانية على السفن التجارية وعلى دول الخليج والأردن بدء أعمال السجل العقاري في مناطق مكة المكرمة وتبوك والرياض أمطار ورياح نشطة على منطقة الباحة ارتفاع حصيلة ضحايا زلزالي فنزويلا إلى 4333 قتيلًا إنجلترا تعبر النرويج بعد التمديد وتبلغ نصف نهائي كأس العالم 2026 الجيش الأمريكي يشن ضربات جوية جديدة على إيران موجة حر شديدة تضرب مناطق واسعة من الولايات المتحدة علماء يبتكرون “المطارق الجزيئية” لمحاربة الأورام السرطانية ميكانيكيًا وفاة طفلين وإنقاذ أكثر من 15 شخصًا إثر غرق عبارة في سوريا
أعربت وزارة الخارجية عن إدانة واستنكار المملكة العربية السعودية بأشدّ العبارات استمرار إيران في سلوكها المزعزع لأمن المنطقة واستقرارها، وانتهاكها لمبادئ القانون الدولي وميثاق الأمم المتحدة وميثاق منظمة التعاون الإسلامي وقواعد حسن الجوار، وذلك بتكرار الاعتداءات الإيرانية على السفن التجارية بما يهدد أمن وحرية الملاحة، واستمرار الاعتداءات الإيرانية الآثمة على دولة الكويت، ومملكة البحرين، ودولة قطر، ودولة الإمارات العربية المتحدة، وسلطنة عُمان، والمملكة الأردنية الهاشمية، مجددةً رفضها التام لانتهاك إيران سيادة الدول الشقيقة، واستمرارها في تهديد أمن المنطقة واستقرارها.