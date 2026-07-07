السعودية تدين وتستنكر مخططات إرهابية استهدفت المساس بالنظام العام في المغرب

أعربت وزارة الخارجية عن إدانة المملكة العربية السعودية واستنكارها بأشد العبارات للمخططات الإرهابية التي كانت تستهدف المساس بالنظام العام وأمن الأشخاص والممتلكات في المملكة المغربية الشقيقة.

وأكدت المملكة تضامنها مع المغرب حكومةً وشعبًا، ورفضها التام لجميع أشكال الإرهاب والتطرف، ومحاولات زعزعة أمن واستقرار المغرب وشعبه الشقيق.

وأشادت المملكة بجهود وكفاءة الأجهزة الأمنية المغربية في حماية الأمن وسرعة إحباط المخططات الإرهابية الجبانة، متمنيةً دوام الأمن والاستقرار والازدهار للمغرب وشعبه الشقيق.