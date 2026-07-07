سبيس إكس تطلق 81 قمرًا صناعيًا جديدًا المساحة الجيولوجية ترصد هزة أرضية شمال شرق جازان بقوة 2.87 درجة السعودية تدين وتستنكر مخططات إرهابية استهدفت المساس بالنظام العام في المغرب الين قرب أدنى مستوى منذ 40 عامًا 7 إرشادات من المرور للقيادة الآمنة عند انفجار الإطار هيئة الطرق: 4 مراحل لقياس الامتثال بالكود السعودي بلجيكا تبلغ ربع نهائي كأس العالم 2026 برباعية في شباك أمريكا إسبانيا تعبر البرتغال وتبلغ ربع نهائي المونديال رياح نشطة وأتربة مثارة على المنطقة الشرقية 14 هدفًا عكسيًا في كأس العالم 2026
أعربت وزارة الخارجية عن إدانة المملكة العربية السعودية واستنكارها بأشد العبارات للمخططات الإرهابية التي كانت تستهدف المساس بالنظام العام وأمن الأشخاص والممتلكات في المملكة المغربية الشقيقة.
وأكدت المملكة تضامنها مع المغرب حكومةً وشعبًا، ورفضها التام لجميع أشكال الإرهاب والتطرف، ومحاولات زعزعة أمن واستقرار المغرب وشعبه الشقيق.
وأشادت المملكة بجهود وكفاءة الأجهزة الأمنية المغربية في حماية الأمن وسرعة إحباط المخططات الإرهابية الجبانة، متمنيةً دوام الأمن والاستقرار والازدهار للمغرب وشعبه الشقيق.