Icon

سبيس إكس تطلق 81 قمرًا صناعيًا جديدًا Icon المساحة الجيولوجية ترصد هزة أرضية شمال شرق جازان بقوة 2.87 درجة Icon السعودية تدين وتستنكر مخططات إرهابية استهدفت المساس بالنظام العام في المغرب Icon الين قرب أدنى مستوى منذ 40 عامًا Icon 7 إرشادات من المرور للقيادة الآمنة عند انفجار الإطار Icon هيئة الطرق: 4 مراحل لقياس الامتثال بالكود السعودي Icon بلجيكا تبلغ ربع نهائي كأس العالم 2026 برباعية في شباك أمريكا Icon إسبانيا تعبر البرتغال وتبلغ ربع نهائي المونديال Icon رياح نشطة وأتربة مثارة على المنطقة الشرقية Icon 14 هدفًا عكسيًا في كأس العالم 2026 Icon

مرخصة من وزارة الاعلام

السعودية

حصاد اليوم

العالم

أخبار أمنية

السوق

منوعات

حساب المواطن

الرياضة

الرياضة العالمية

جولة ولي العهد

تكنولوجيا

تقارير

وظائف

السياحة والسفر

المجتمع

السعودية

السعودية تدين وتستنكر مخططات إرهابية استهدفت المساس بالنظام العام في المغرب

الثلاثاء ٧ يوليو ٢٠٢٦ الساعة ١٠:١٨ صباحاً
السعودية تدين وتستنكر مخططات إرهابية استهدفت المساس بالنظام العام في المغرب
المواطن - واس

مواضيع ذات علاقة

أعربت وزارة الخارجية عن إدانة المملكة العربية السعودية واستنكارها بأشد العبارات للمخططات الإرهابية التي كانت تستهدف المساس بالنظام العام وأمن الأشخاص والممتلكات في المملكة المغربية الشقيقة.
وأكدت المملكة تضامنها مع المغرب حكومةً وشعبًا، ورفضها التام لجميع أشكال الإرهاب والتطرف، ومحاولات زعزعة أمن واستقرار المغرب وشعبه الشقيق.
وأشادت المملكة بجهود وكفاءة الأجهزة الأمنية المغربية في حماية الأمن وسرعة إحباط المخططات الإرهابية الجبانة، متمنيةً دوام الأمن والاستقرار والازدهار للمغرب وشعبه الشقيق.

Al Mouwaten تابعوا آخر أخبار صحيفة المواطن على Google news
Al Mouwaten تابعوا قناة المواطن على واتساب
تعليقك على الخبر
لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني | الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *
التعليق
الاسم
البريد الإلكتروني

إقرأ المزيد

عبدالعزيز بن سعود يستقبل وزير الداخلية وزير مكافحة المخدرات بجمهورية باكستان 
السعودية

عبدالعزيز بن سعود يستقبل وزير الداخلية وزير...

السعودية
السعودية تعزز ريادتها العالمية في حوكمة الذكاء الاصطناعي
السعودية

السعودية تعزز ريادتها العالمية في حوكمة الذكاء...

السعودية
وزير الداخلية يستعرض العلاقات ومستجدات الأوضاع الأمنية في سوريا مع نظيره السوري
السعودية

وزير الداخلية يستعرض العلاقات ومستجدات الأوضاع الأمنية...

السعودية
سعر الذهب في السعودية اليوم الأحد.. ارتفاع طفيف
السوق

سعر الذهب في السعودية اليوم الأحد.. ارتفاع...

السوق
السعودية تدين وتستنكر تفجير عبوة ناسفة بمقهى في منطقة الحجاز بالعاصمة السورية
السعودية

السعودية تدين وتستنكر تفجير عبوة ناسفة بمقهى...

السعودية