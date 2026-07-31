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السعودية ترحب بإعلان الرئيس الأمريكي عن الاتفاق التاريخي المتعلق بنزع السلاح في قطاع غزة

الجمعة ٣١ يوليو ٢٠٢٦ الساعة ٧:٣٣ مساءً
السعودية ترحب بإعلان الرئيس الأمريكي عن الاتفاق التاريخي المتعلق بنزع السلاح في قطاع غزة
المواطن - واس

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أعربت وزارة الخارجية عن ترحيب المملكة العربية السعودية بإعلان فخامة الرئيس دونالد ج. ترمب رئيس الولايات المتحدة الأمريكية عن الاتفاق التاريخي المتعلق بنزع السلاح في قطاع غزة، وتثني على قيادة الرئيس ترمب والتزامه الثابت، اللذين كان لهما دور محوري في تحقيق هذا الإنجاز التاريخي.
وقالت الوزارة في بيان: “تعبّر المملكة عن تقديرها لكل من جمهورية مصر العربية، ودولة قطر، وجمهورية تركيا، والولايات المتحدة الأمريكية، ومجلس السلام، وجميع الشركاء الذين أسهمت جهودهم المتواصلة في تحقيق هذا الإنجاز”.
وأَضافت أن المملكة تجدد التزامها الكامل بتنفيذ خطة السلام الشاملة، كما أقرها مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة في قراره رقم 2803، وذلك بالتنسيق مع الشركاء الإقليميين والدوليين، كما تشدد على أهمية تنفيذ جميع المراحل المتفق عليها ضمن إطار زمني محدد وبصورة موثوقة ونهائية لا رجعة فيها.
وأشارت إلى أن المملكة تؤكد أهمية الانسحاب الكامل للقوات الإسرائيلية من قطاع غزة، ونشر قوة الاستقرار الدولية، وضمان استمرار تدفق المساعدات الإنسانية ودعم إعادة الإعمار دون عوائق على الشعب الفلسطيني.
وأوضحت وزارة الخارجية تأكيد المملكة وفقًا لقرار مجلس الأمن رقم 2803، أن عودة السلطة الفلسطينية إلى قطاع غزة، والحفاظ على وحدة الأرض الفلسطينية المحتلة، يمثل أساسًا لنجاح تنفيذ خطة السلام الشاملة، ولضمان تحقيق الاستقرار والسلام المستدامين.
وشددت المملكة على أهمية أن يشكل هذا الاتفاق منطلقًا لمسار سياسي شامل يفضي إلى التنفيذ الكامل لخطة السلام الشاملة، ويكفل للشعب الفلسطيني حقوقه غير القابلة للتصرف، وفي مقدمتها حقه في تقرير المصير وإقامة دولته المستقلة، بما يحقق التعايش السلمي بين دولة فلسطين وإسرائيل على أساس الاعتراف المتبادل.
وأكدت أن السلام العادل والدائم لا يتحقق إلا عبر تسوية سياسية شاملة تنهي الصراع وتؤسس لمستقبل يسوده الأمن والاستقرار والازدهار المشترك لجميع شعوب المنطقة.

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