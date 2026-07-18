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السعودية ترحب بالمبادرة الأردنية بشأن تسيير رحلات تجارية منتظمة بين عمَّان وصنعاء

السبت ١٨ يوليو ٢٠٢٦ الساعة ١٠:١٣ صباحاً
السعودية ترحب بالمبادرة الأردنية بشأن تسيير رحلات تجارية منتظمة بين عمَّان وصنعاء
المواطن - فريق التحرير

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أعربت وزارة الخارجية عن ترحيب المملكة العربية السعودية بالمبادرة التي أعلنت عنها وزارة الخارجية في المملكة الأردنية الهاشمية الشقيقة بشأن تسيير رحلات تجارية منتظمة بين عمَّان وصنعاء، بما يُسهم في تلبية الاحتياجات الإنسانية للشعب اليمني الشقيق وتيسير حركة المدنيين.

وأوضحت وزارة الخارجية في بيان، أن المملكة ترحب بموافقة الحكومة اليمنية على هذه المبادرة، باعتبارها خطوة إيجابية تعكس حرصها على تسهيل الإجراءات التي تخدم المواطنين اليمنيين وتدعم الجهود الرامية إلى تخفيف المعاناة الإنسانية، وتدعو المملكة الحوثيين إلى التفاعل الإيجابي مع هذه المبادرة بدلًا من تكرار قرارتهم السابقة التي تسببت في زيادة معاناة الشعب اليمني الشقيق والتوقف عن أي ممارسات أو إجراءات تصعيدية تجر اليمن وشعبه الشقيق لمزيدٍ من المعاناة.

وجددت المملكة العربية السعودية دعمها لكل المبادرات التي تُسهم في تحقيق الأمن والاستقرار في اليمن، بما يحفظ سيادته ويحقق تطلعات شعبه الشقيق.

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