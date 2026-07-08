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بالشراكة مع الاتحاد الدولي للاتصالات

السعودية تعلن نجاح مبادرة عالمية لتطوير تنظيمات إدارة النفايات الإلكترونية

الأربعاء ٨ يوليو ٢٠٢٦ الساعة ١١:٤١ صباحاً
السعودية تعلن نجاح مبادرة عالمية لتطوير تنظيمات إدارة النفايات الإلكترونية
المواطن - واس

أعلنت المملكة نجاح مبادرتها العالمية لتطوير تنظيمات إدارة النفايات الإلكترونية التي نفذتها بالشراكة مع الاتحاد الدولي للاتصالات في جمهورية الباراغواي، وجمهورية رواندا، وجمهورية زامبيا، بهدف تعزيز مساعي المملكة في قيادة الجهود الدولية في الاستدامة الرقمية، وتسريع التحول نحو الممارسات الخضراء عبر تطبيق تنظيمات تعزز الاقتصاد الدائري، وتقديم حلول ابتكارية للحد من النفايات الإلكترونية من أجل الوصول لمستقبل رقمي مستدام، وذلك على هامش القمة العالمية لمجتمع المعلومات “WSIS” المقامة بمدينة جنيف، بمشاركة أكثر من 190 دولة.
وشملت مخرجات المبادرة تطوير ثلاثة أطر تنظيمية وطنية لإدارة الاقتصاد الدائري، إلى جانب إصدار دليل متخصص يوثق أفضل الممارسات والسياسات التنظيمية في إدارة النفايات الإلكترونية، وإعداد دراسات لتقدير تكاليفها وتحديد رسومها المحتملة على الأجهزة الإلكترونية في الدول المستفيدة، حيث شهدت المبادرة مشاركة أكثر من 270 جهة، ومشاركة أكثر من 480 مختصًا من القطاعين العام والخاص من مختلف دول العالم.
يُذكر أن المملكة منذ انضمامها إلى الاتحاد الدولي للاتصالات عام 1949، تسخر إمكانياتها وخبراتها البشرية كافة لدعم الاتحاد والمجتمع الدولي في رسم ملامح مستقبل القطاع عالميًا، وصياغة مستقبل رقمي شامل وذكي ومستدام، وقيادة الابتكار التنظيمي الرقمي، ودعم تبني الذكاء الاصطناعي والتقنيات الناشئة، وبناء القدرات البشرية ونقل المعرفة، والاقتصاد الدائري.

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