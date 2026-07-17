السعودية تعزي الجزائر في ضحايا حريق مؤسسة الطفولة المسعفة

أعربت وزارة الخارجية عن خالص تعازي وصادق مواساة المملكة العربية السعودية، للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية الشقيقة، جراء وفاة وإصابة عدد من الأشخاص إثر نشوب حريق بمؤسسة الطفولة المسعفة بالعاصمة الجزائر.

وعبرت في بيان لها عن تضامن المملكة مع الجمهورية الجزائرية الشقيقة حكومةً وشعبًا في هذا الحادث الأليم، وتمنياتها للمصابين بالشفاء العاجل.