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السيطرة على حريق غابات في متنزه “موريتس” الوطني بألمانيا بعد أيام من المكافحة

الأحد ١٩ يوليو ٢٠٢٦ الساعة ١٠:٥٦ صباحاً
السيطرة على حريق غابات في متنزه “موريتس” الوطني بألمانيا بعد أيام من المكافحة
المواطن - فريق التحرير

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تمكنت فرق الإطفاء من السيطرة على حريق غابات اندلع في متنزه “موريتس” الوطني شمال شرق ألمانيا، وذلك بعد جهود مكثفة استمرت منذ الإبلاغ عن الحريق يوم الاثنين الماضي، حيث اعتمدت السلطات على إستراتيجية إنشاء حواجز مائية لترطيب التربة والأشجار في الأجزاء غير المتضررة، مما خلق منطقة عازلة منعت انتشار النيران.
وأوضح متحدث باسم مقاطعة “مكلنبورج ليك ديستريكت”، أن الحريق أتى على مساحة تقدر بنحو 388 هكتارًا، وشارك في إخماده قرابة 370 من رجال الإطفاء، مشيرًا إلى أن غياب الأمطار والرياح الغربية أسهمت في اتساع رقعة الحريق، لافتًا إلى أن الدخان بدأ في الانحسار مما يدل على تراجع نشاط النيران، ومع ذلك دعت السلطات السياح إلى تجنب الاقتراب من المنطقة.
يذكر أن الحريق أدى سابقًا إلى إخلاء عدة قرى في مناسبات متعددة.

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