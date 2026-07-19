السيطرة على حريق غابات في متنزه “موريتس” الوطني بألمانيا بعد أيام من المكافحة موجة حارة وأتربة مثارة على المنطقة الشرقية إصابة رجل إطفاء وإجلاء 121 شخصًا إثر حريق في مستودعات تجارية بكوريا أنظار العالم تتجه إلى نهائي مونديال 2026 بين إسبانيا والأرجنتين ترامب عن مقتل جنديين أمريكيين اثنين جراء هجمات إيرانية: أمر محزن جداً الجيش الكويتي يعلن اعتراض هجمات صاروخية ومسيرات من إيران إسبانيا تستعد لموجة حر ثالثة هذا الصيف “العنود الخيرية”.. إشادة دولية ببرامجها التنموية إنجلترا توفوز على فرنسا 6 – 4 وتحصد المركز الثالث في كأس العالم 2026 عواصف رعدية وأمطار غزيرة تضرب 9 ولايات ماليزية
تمكنت فرق الإطفاء من السيطرة على حريق غابات اندلع في متنزه “موريتس” الوطني شمال شرق ألمانيا، وذلك بعد جهود مكثفة استمرت منذ الإبلاغ عن الحريق يوم الاثنين الماضي، حيث اعتمدت السلطات على إستراتيجية إنشاء حواجز مائية لترطيب التربة والأشجار في الأجزاء غير المتضررة، مما خلق منطقة عازلة منعت انتشار النيران.
وأوضح متحدث باسم مقاطعة “مكلنبورج ليك ديستريكت”، أن الحريق أتى على مساحة تقدر بنحو 388 هكتارًا، وشارك في إخماده قرابة 370 من رجال الإطفاء، مشيرًا إلى أن غياب الأمطار والرياح الغربية أسهمت في اتساع رقعة الحريق، لافتًا إلى أن الدخان بدأ في الانحسار مما يدل على تراجع نشاط النيران، ومع ذلك دعت السلطات السياح إلى تجنب الاقتراب من المنطقة.
يذكر أن الحريق أدى سابقًا إلى إخلاء عدة قرى في مناسبات متعددة.